TransJakarta Buka Rute Mikrotrans Terminal Lebak Bulus-Terminal Pasar Minggu

PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) mengoperasikan layanan Mikrotrans terbaru dengan rute Terminal Lebak Bulus-Terminal Pasar Minggu (JAK 95). Layanan tersebut efektif melayani masyarakat mulai hari ini, Senin (23/10).

Pembukaaan rute Terminal Lebak Bulu-Terminal Pasar Minggu menurut Kepala Departemen Humas dan CSR TransJakarta, Wibowo, merupakan bentuk konsistensi dalam upaya peningkatan layanan.

Penambahan rute diharapkan dapat memperluaskan keterjangkauan layanan TransJakarta, selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dalam sektor transportasi dalam melayani mobilitas masyarakat yang saat ini telah mencapai 88% untuk cakupan layanan TransJakarta.

"Sebagai first miles dan last miles, kami berharap layanan Mikrotrans bisa semakin memudahkan masyarakat untuk menuju ke lokasi masing-masing maupun transit menuju layanan TransJakarta lainya dengan mudah, aman dan nyaman,” ujar Wibowo di Jakarta, Senin (23/10).

Untuk saat ini, TransJakarta menyediakan sebanyak 30 unit Mikrotrans Jak 95. Masyarakat dapat menikmati layanan tersebut setiap hari mulai pukul 05.00-22.00 WIB dengan tarif Rp0 atau gratis.

“Pelanggan tetap diwajibkan untuk melakukan tap in dan tap out menggunakan Kartu Uang Elektronik (KUE) pada alat Tap on Bus (TOB) yang ada di dalam armada Mikrotrans,” terangnya.

Sebagai informasi, rute Terminal Lebak Bulus-Terminal Pasar Minggu (JAK95) sekaligus menjadi rute Mikrotrans ke-94 yang dioperasikan oleh TransJakarta.

Rute ini terintegrasi dengan layanan Transjakarta lainnya seperti Lebak Bulus-Pasar Baru via Tomang (Koridor 8), Senen-Lebak Bulus (6H), Kampung Rambutan-Lebak Bulus (7A), Ciputat-CSW (S21), Ciputat-Kampung Rambutan (S22), Puribeta-Ragunan (13D), Ragunan-Dukuh Atas 2 (Koridor 6), Ragunan-MH Thamrin via Kuningan (6A), Ragunan-MH Thamrin (6B), Ragunan-Gelora Bung Karno (6V), Blok M-Pasar Minggu (6U), Pasar Minggu-Velbak (6T), Kampung Melayu-Ragunan (5N) dan Ragunan Blok M via Kemang (6N). (Z-11)