Satgas PPU Jakarta Perluas Layanan Uji Emisi dan Tarif Disinsentif Parkir

SATUAN Tugas Pengendalian Pencemaran Udara (Satgas PPU) Pemprov DKI Jakarta tengah fokus melakukan perluasan akses bagi masyarakat yang hendak melakukan uji emisi, salah satunya dengan melakukan pelatihan teknisi uji emisi di wilayah penyangga Ibukota.

Juru Bicara Satgas PPU DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melakukan pelatihan teknisi uji emisi di Bogor, Tangerang dan Bekasi sejak tanggal 22 Agustus sampai dengan 11 Oktober 2023.

Pelatihan diikuti oleh total 449 Peserta dari 234 bengkel, delapan DLH Provinsi dan Kabupaten/Kota dan DLH Provinsi Jawa Barat dan Banten.

"Dari 234 Bengkel ada 140 bengkel yang sudah memiliki peralatan uji sehingga masyarakat Botabek lebih mudah mendapatkan pelayanan uji emisi. Oleh sebab itu, kami terus mengajak masyarakat untuk melaksanakan uji emisi terhadap setiap kendaraan pribadinya," ujar Ani melalui keterangan tertulis, Sabtu (21/10).

Ia mengatakan, hal itu sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas udara. Selain itu, pihaknya juga akan memberlakukan disinsentif tarif parkir. Saat ini, sudah terdapat 25 lokasi parkir di pasar milik PD Pasar Jaya yang telah dilakukan disinsentif tarif parkir.

Selain itu, ada 13 lokasi parkir milik Pemda DKI yang telah diberlakukan disinsentif parkir yaitu, Park and Ride Lebak Bulus, Park and Ride Kalideres, Park and Ride Kampung Rambutan, Blok M Square, Gedung Pasar Mayestik, Gedung Taman Menteng, Gedung Parkir Pasar Baru, Taman Ismail Marzuki, IRTI Monas, Samsat Jakarta Barat, Samsat Jakarta Timur, Samsat Jakarta Utara/Pusat, dan Park and Ride Terminal Pulo Gebang.

"Terbaru, akan ada sebanyak 29 lokasi pasar sedang dalam proses integrasi, ditargetkan pada akhir Oktober bisa diberlakukan disinsentif parkir," jelasnya.

