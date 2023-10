Peringati Hari Batik Nasional, APPBI DKI Jakarta Gelar Fashion Show Batik Antar Mal

TANGGAL 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional sejak UNESCO menetapkan batik Indonesia sebagai karya agung warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan nonbendawi (Masterpiece of The Oral and Intangible Heritage of Humanity) pada 2009.

Menyambut peringatan hari bersejarah itu, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta menggelar sejumlah kegiatan terkait batik di Thamrin City, pusat perbelanjaan yang dikenal sebagai pusat belanja batik.

Ketua APPBI DKI Jakarta yang juga CEO Thamrin City, Mualim Wijoyo mengungkapkan, dalam rangkaian kegiatan yang digelar 28 September-2 Oktober itu, diantaranya diskusi bertajuk "Indonesia Berbatik sebagai Wastra Nusantara”.

Selain itu, ada juga Lomba Fashion Show Batik yang bertema : Fashion Show Batik Persembahan Berbagai Pusat Belanja di DKI Jakarta.

"Hal ini membuktikan bangsa Indonesia sungguh mencintai dan bangga akan Batik Indonesia. Adapun event yang diselenggarakan hari ini menjadi bukti kebanggaan, cinta, dan tanggung jawab APPBI DPD DKI Jakarta yang saat ini beranggotakan 94 pusat perbelanjaan di DKI Jakarta," ujar Mualim Wijoyo.

Ajang Fashion Show Batik diikuti 28 pusat perbelanjaan di DKI Jakarta. Lomba itu menampilkan beberapa kategori seperti Batik Klasik, Batik Modern maupun Batik Kontemporer yang dibawakan oleh model-model dari perwakilan Pusat Perbelanjaan di DKI Jakarta secara berpasangan

Kriteria penilaian dalam lomba itu antara lain keserasian kreativitas busana dan make up, keserasian gerakan dengan music di catwalk, serta keluwesan, ekspresi dan penjiwaan peserta.

"Lomba ini diharapkan membawa nilai pariwisata dan industri kreatif yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia," pungkas Mualim. (Z-5)