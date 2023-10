AEON Mall Jakarta Garden City Luncurkan Empat Program

PADA 30 September 2023 AEON Mall Jakarta Garden City merayakan enam tahun perjalanannya sebagai pusat perbelanjaan untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Dalam rangka memeriahkan perayaan pada ulang tahun ke-6 ini, pusat perbelanjaan itu menghadirkan berbagai kegiatan menarik yang mengusung tema Kinen6i Roku dengan rangkaian empat program.

AEON Mall Jakarta Garden City menggelar Love Letter & Drawing for Grandparents sebagai wujud cinta kasih seorang anak kepada kakek atau neneknya yang biasa dilakukan di Jepang pada setiap September. Ini dilakukan dalam bentuk kegiatan menulis surat cinta dan menggambar untuk kakek atau nenek terkasih.

Kegiatan itu berkolaborasi dengan I Can Read yang berlangsung pada 16 September pukul 10.00-12.00 WIB di Main Atrium dengan puluhan peserta. "Enam surat cinta dan hasil gambar terbaik akan diberikan apresiasi dengan voucer belanja AEON Mall Jakarta Garden City senilai Rp200.000 beserta hadiah menarik lain," ujar Michael Ignacius Frenky Rambi, General Manager AEON Mall Jakarta Garden City, dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/9/2023).

Baca juga: Lima Seleb Berebut Kursi DPR dari Dapil Jabar 5 Bogor

Ada pula Anniversary Treat periode 25 September-8 Oktober 2023. Menurut Michael, dengan minimum pembelanjaan senilai Rp600.000 pada semua tenant, pengunjung berkesempatan bermain Plinko untuk mendapatkan hadiah spesial seperti voucer belanja AEON Mall Jakarta Garden City, voucer CGV, voucher tenant, merchandise, dan hadiah menarik lain.

Terdapat juga Live Streaming Sale Ser6a Rp60.000. Minimum pembelanjaan senilai Rp600.000 pada semua tenant, AEON Friends dapat megikuti live streaming tebus murah produk menarik hanya senilai Rp60.000 dengan harga masing-masing produk Rp.600.000. Live streaming serba 60k berlangsung di akun Instagram @aeonmall_jakartagardencity & akun Tik-Tok @aeonmall_jgc pada 30 September 2023 pukul 18.00. Mal itu juga menggelar Kinen6i Roku Clereance Sale periode 12 September-8 Oktober 2023 dengan menggandeng Mattel dan Kidz Station untuk menghadirkan exhibition Barbie, Hot Wheels, Thomas & Friends, dan Fisher Price yang bertujuan memberikan rasa kebahagiaan kepada anak-anak.

Baca juga: Sebulan Beroperasi, 1,4 Juta Masyarakat Telah Menjajal LRT Jabodebek

"Kali ini kami turut melakukan sejumlah pembaruan kedua yang menghadirkan penawaran spesial dari berbagai tenant seperti Diamond & co, Urban Republic, Eiger, Selfie Time, Hokben, Skin + dan By Aura. Ini termasuk 10 tenant yang akan membuka gerai dalam waktu dekat untuk melengkapi pusat perbelanjaan asal Jepang ini antara lain BBF by Berrybenka, KOI Teppanayaki, Superstar, Everbest, Oppo New Concept, Smart Hand, Vinjo, Je~Pe Accesorries, Tea Talk Bakery, dan Kepiting Sumo," pungkasnya. (Z-2)