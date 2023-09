Polisi Temukan Pesan Kematian pada Akun Gim Roblok Anak Pamen TNI AU

POLISI menemukan sebuah pesan yang di akun gim Roblox milik anak Pamen TNI AU yang ditemukan meninggal dengan kondisi terbakar di Pos Spion Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, CHR 16.

Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Leonardus Simarmata mengatakan bahwa CHR ternyata memiliki ketertarikan pada gim Roblox. Pada akun gim itu, dijelaskan Leonardus, menemukan adanya pesan 'Hi, if you see this, I'm probably already dead'.

"Jadi korban ini hobinya memang gamer. Mengecek akun Roblox korban karena ditemukan status di Roblox korban, bertuliskan, tulisannya; 'Hi, if you see this, I'm probably already dead'," kata Leonardus, Rabu (27/9).

Kendati demikian, Leonardus belum dapat menyimpulkan penyebab kematian CHR. Sebab, sampai saat ini masih terus melakukan pendalaman lebih soal penyebab kematian itu.

"Kami masih mendalami semuanya, kami tidak mau terburu-buru karena ini harus diungkap secara scientific, tidak bisa dilakukan dengann asumsi atau dugaan," katanya.

Lebih lanjut, Leonardus menjelaskan pihaknya menggandeng sejumlah ahli interprofesi. Mulai dari kedokteran forensik hingga psikologi forensik atau Apsifor.

"Kami koordinasi dengan Asosiasi Psikologi Forensik atau Apsifor untuk mengetahui motif daripada kejadian," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, mayat pemuda dengan kondisi luka bakar ditemukan di kawasan Pangkalan Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Leonardus Simarmata pun mengonfirmasi soal penemuan jasad pemuda tersebut.

"Sudah (Dapat informasi penemuan jasad pemuda). Masih penyelidikan, besok akan dirilis oleh Polres dan TNI AU," kata Leonardus saat dihubungi, Senin (25/9).

