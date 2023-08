Dukung Ekonomi Kreatif, Aloha Pantai Indah Kapuk Gelar 'Cinta, Aku Indonesia'

DENGAN latar pemandangan laut Jawa dan pasir putih yang membentang, Aloha PIK menghadirkan konsep desain ala Hawaii dan Indonesia yang dipresentasikan melalui arsitektur, dekorasi, dan beragam pilihan kuliner yang dikurasi.

Berlokasi di Pantai Pasir Putih di area PIK2 sepanjang 4 km, destinasi kuliner bernuansa tropis ini melengkapi deretan fasilitas yang dihadirkan di sana seperti Land’s End, Beach Club, Holiday Inn Resort, Ginza Beach Walk, dan Community Park PIK2 (dedicated venue for event & festival).

Steven Kusumo selaku Founder dan CEO of Arkana, Agung Sedayu Group mengatakan,“Kawasan Pantai Indah Kapuk merupakan kawasan mandiri yang terintegrasi dengan berbagai fasilitas terlengkap mulai dari destinasi wisata dan kuliner, ritel, komersial, perkantoran, residential, dan CBD."

"Berlokasi strategis yang dekat dengan pusat kota melalui akses tol dan bandara internasional Soekarno Hatta, kawasan ini tentunya akan menjadi destinasi wisata utama pilihan residen, wisatawan lokal maupun internasional," kata Steven dalam keterangan, Selasa (22/8).

Tempat Menghibur Diri di Jakarta

Tidak perlu lagi jauh-jauh ke luar kota apalagi ke luar negeri, kini warga Jakarta dan sekitarnya dapat mencari angin segar dan mengistirahatkan diri dari aktivitas padat untuk berkumpul dengan teman maupun keluarga di Aloha PIK.

Selain akses tol yang menuju ke PIK1, Simpang Tol PIK2 direncanakan akan buka sekitar akhir tahun 2024 yang nantinya akan terhubung langsung dengan tol lingkar luar dan hanya berjarak tujuh (7) menit saja dari bandara internasional Soetta.

Bus komuter bagi residen dan pengunjung juga sudah beroperasi dengan rute Halte Fresh Market PIK1 ke Halte Jalasena Timur (Pantai Maju, Golf Island PIK) dan berbagai halte lainnya di kawasan PIK2.

Resmi dibuka pada 8 Agustus 2023, acara Grand Opening dihadiri oleh jajaran BoD Agung Sedayu Group dan diresmikan Menteri BUMN Erick Thohir.

Mengusung tema 'Nusantara', para tamu juga disuguhkan dengan beragam hiburan meriah dari berbagai wilayah di Indonesia.

Dalam sambutannya, Erick mengapresiasi tim manajemen Aloha PIK dalam mendukung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Bertepatan dengan event grand opening tersebut, Aloha PIK turut berkolaborasi dengan gerakan Matahari dari Timur (MDT) untuk menghadirkan pertunjukan budaya yang telah diselenggarakan pada 12 Agustus 2023.

Kerja Sama dengan Matahari dari Timur (MDT)

Matahari dari Timur (MDT) merupakan sebuah gerakan yang digagas oleh Laura Muljadi dan didukung oleh salah satu desainer ternama Indonesia Rinaldy Yunardi selaku art director, dan Aoura Chandra sebagai advisor.

Selain bertujuan untuk melestarikan warisan budaya Indonesia yang kaya, terutama wastra Nusantara, MDT juga mendukung para pengrajin perempuan di balik setiap pembuatan karyanya sehingga warisan tersebut dapat dilanjutkan kepada generasi penerus bangsa.

Tidak hanya itu, MDT juga turut meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, melalui beragam aktivitasnya, seperti pagelaran “Cinta, Aku Indonesia” di Aloha PIK.

Lebatkan 500 Talenta Hadirkan Keberagaman Budaya Indonesia

Melibatkan kurang lebih 500 talenta dari industri seni, fashion, musik, dan pelaku industri kreatif Indonesia lainnya, event ini mengajak semua orang untuk menikmati keindahan serta keberagaman budaya Indonesia – untuk bermimpi, berkreasi, dan bertumbuh bersama untuk kebaikan masyarakat.

Deretan seniman Indonesia dari berbagai generasi turut berkarya dan melangkah bersama dalam Pagelaran "Cinta,Aku, Indonesia" di antaranya adalah Renata Kusmanto, Iko Bustomi, Anastasia Siantar, Endhita Wibisono, Andy Yanata, Allan Andersn, Wisnu Genu, Harlindar Mukti Prakoso, Naila Alatas, Dhea Fandari, Dhea Tanya, Yudhis C, dan masih banyak lainnya.

Sementara itu, beberapa karya fashion yang ditampilkan pada pagelaran ini adalah “AKU” Gamma by Erfan Haryando, Advina Ratnaningsih & Nadine Chandrawinata, “Sebuah Mimpi” PS: Have a Nice Dream by Yuanita Haryadi, “Warna Waktu” by Seasoldier Kids x Nadi Sarna, dan “Savana Nushantara” by Han Chandra.

Selain itu, “Hope For The Ocean” by Ghea Resort koleksi Amanda Janna, “Asa” Simplelife by Ririn Nasution, dan “Self Love” Kreasi! X Sa by Kristina & Soemaya And dengan kain sublime printing oleh Bintang Sempurna.

Lina Huwan, Director of Commercial Retail 2 Arkana - Agung Sedayu Group, mengatakan,“Kami sangat senang bisa menjadi tuan rumah dari pagelaran Cinta Aku Indonesia."

"Semoga acara ini menjadi awal permulaan bagi berbagai komunitas fashion dan artpreneur di Indonesia untuk mengadakan event serupa di Aloha PIK maupun di berbagai destinasi lainnya di kawasan Pantai Indah Kapuk," jelasnya.

Event lainnya yang tidak kalah seru juga dapat dinikmati di Aloha PIK, seperti Festival Kuliner Kemerdekaan oleh Go Market Bazaar pada 11-27 Agustus, Live Cooking Show bersama Pit Master Hotlicks Texas BBQ & Bar pada 12 Agustus, dan Jakarta Dessert Week pada 25 September 2023.

Dengan beragam event meriah yang, Aloha PIK siap menjadi salah satu destinasi kuliner favorit para residen dan pengunjung dari Indonesia maupun luar negeri.(RO/S-4)