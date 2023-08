MRT Jakarta Jadi Transportasi Resmi Delegasi ASEAN

MRT Jakarta mendukung Indonesia sebagai keketuaan ASEAN 2023 dengan ditunjuknya MRT Jakarta sebagai 'Official Transport Partner for Indonesia Chairmanship of ASEAN in 2023'.

Dengan penunjukan ini, delegasi negara-negara sahabat dapat menggunakan MRT untuk menuju ke gedung sekretariat ASEAN yang terletak tepat di samping Stasiun MRT ASEAN.

Penunjukan MRT Jakarta sebagai moda transportasi resmi ASEAN 2023 ditandai denganpeluncuran kartu Jelajah Berganda (multi trip) MRT Jakarta edisi terbatas ASEAN.

Peresmian ditandai dengan penggunaan pertama kali oleh Presiden Joko Widodo dalam perjalanan menuju Kantor Sekretariat ASEAN di Jakarta Selatan pada Selasa (8/8).

Presiden Joko Widodo tiba di Stasiun Bundaran HI sekitar pukul 08.30 WIB disambut oleh sejumlah menteri, duta besar negara ASEAN, direksi, dan dewan komisaris PT MRT Jakarta (Perseroda).

Selanjutnya, rombongan bertolak menuju Stasiun ASEAN di mana Presiden Joko Widodo berkesempatan langsung meninjau pameran foto sejarah perjalanan ASEAN.

“PT MRT Jakarta (Perseroda) bekerja sama dengan Kantor Sekretariat ASEAN mengeluarkan kartu Jelajah Berganda (multi trip) edisi terbatas. Peluncuran ini merupakan bagian dari peringatan 56 tahun ASEAN. Kami merasa bangga bisa berpartisipasi dalam peringatan tahun ini karena dalam sejarah ASEAN, Indonesia telah empat kali memegang tongkat keketuaan ASEAN, yaitu 1976, 2005, 2011, dan 2023,” ungkap Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat.

Gambar yang ada di kartu ini, tambah Tuhiyat, terdiri dari foto Gedung Sekretariat ASEAN dan MRT Jakarta sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap kolaborasi yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN.

“Kartu edisi terbatas ini dicetak sebanyak 2.000 unit dan hanya tersedia di vending machine Stasiun ASEAN. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa Sekretariat ASEAN merasa senang dan terhormat atas kolaborasi yang dilakukan bersama MRT Jakarta dalam peringatan 56 tahun ASEAN.

“Selain menyediakan kartu edisi terbatas ini, kami juga berkolaborasi menghadirkan pameran foto sejarah perjalanan ASEAN hingga 13 Agustus mendatang di area beranda peron Stasiun ASEAN,” tambahnya.

Hadirnya MRT Jakarta akan menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara. (Z-4)