Pemprov DKI Evaluasi Rute Transjakarta Bandara Soekarno-Hatta bila Penumpang tidak Capai Target

PENJABAT Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, akan mengevaluasi rute baru Transjakarta trayek Terminal Kalideres ke Bandara Soekarno-Hatta jika jumlah penumpang tidak memenuhi target. Untuk diketahui, layanan baru itu disebutkan mampu mengangkut sebanyak 2.500 penumpang per hari. Namun, berdasarkan data per 19 Juli 2023, rute ini baru mengangkut sekitar 700 orang penumpang per hari.

"Kenapa kami trial and error? Ya kami coba. Kalau jumlah penumpang tidak mencapai target, akan kami pikirkan, evaluasi, namanya juga uji coba," ujar Heru, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (28/7).

Karena itulah, PT Transjakarta kini menggodok tarif rute Kalideres ke Bandara Soekarno-Hatta. Uji coba rute baru Bus Transjakarta dari Terminal Kalideres ke Bandara Soekarno-Hatta diberlakukan selama dua pekan, terhitung sejak 5 Juli 2023.

Baca juga: Transjakarta Rute Kalideres - Bandara Layani 700 Penumpang Per Hari

Heru menambahkan, uji coba layanan baru Bus Transjakarta yang semestinya berakhir pada Rabu (26/7) itu diperpanjang sepekan ke depan. Tujuan diberlakukan rute baru itu tidak lain untuk mengurai kemacetan yang terjadi di sekitar Bandara Soekarno-Hatta.

"Tujuan pemerintah daerah adalah supaya mengurai kemacetan di sekitar bandara. Kami coba dengan transportasi umum," ujar Heru.

Baca juga: PT Transjakarta Usulkan Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta juga Beroperasi Siang Hari

"Tapi sekali lagi sampai di mana kelayakannya itu bisa bagus dilanjutkan dan bisa dipikirkan kembali. Namanya juga uji coba," ungkap Heru.

Heru sebelumnya menyebutkan, Pemprov DKI melalui Dinas Perhubungan dan PT Transjakarta telah menyiapkan 10 armada bus guna melayani rute tersebut.

"Jadi Bus Transjakarta satu hari bisa mengangkut 2.500 penumpang," kata Heru saat ditemui di Stasiun Kereta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (5/7).

Bus beroperasi dari pukul 06.00 WIB-09.00 WIB dan pukul 18.00 WIB-21.00 WIB.

Adapun tarif Bus Transjakarta dari Terminal Kalideres ke Bandara Soekarno-Hatta nol rupiah alias gratis selama masa uji coba dua pekan. Sementara itu, tarif setelah uji coba belum ditentukan. (Ssr/Z-7)