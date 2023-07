Santai di Kama Ruang Resto dan Coffee Shop Berfasilitas Lengkap

Satu lagi restoran, coffee shop, dan event venue dengan suasana berbeda hadir di Tangerang Selatan. Kama Ruang hadir dengan menggabungkan ketiga konsep tersebut. Selain suasana yang nyaman, restoran ini juga aman untuk bermain anak-anak.

Kama Ruang juga bisa menjadi tempat nongkrong anak-anak muda, pertemuan keluarga dan juga untuk meeting sampai wedding dengan fasilitas parkir yang luas disediakan Kama Ruang yang lokasinya berada di kawasan Bintaro Sektor 9, tepatnya di Jalan Camat, Pondok Aren No.99, Tangerang Selatan, Kama Ruang dijuluki sebagai #BintaroPride.

Disampaikan CEO Absolute Group, Farida Achmad kepada awak media, Kama Ruang merupakan event venue, resto, dan coffee shop pertama di Bintaro yang paling lengkap, terdiri dari Kama Resto, Kama Kopi, Kama Kreatif, Ampitheater & Sky Deck.

Kesemuanya itu di-create untuk menyuguhkan pengalaman (experiences) kuliner hingga venue yang mendukung untuk penyelenggaraan corporate gathering, wedding, exhibition, serta acara atau event besar lainnya dalam satu tempat. “Ini adalah cita-cita dan mimpi seorang anak Event Organizer (EO) yang ingin mempunyai venue sendiri, bikin event sendiri, dan membantu rekan-rekan EO dan promotor untuk membuat event,” kata Farida Achmad yang akrab disapa Madame Farida di acara grand opening Kama Ruang, Jumat (21/7) sore.

Kama Ruang berdiri pada bulan Februari 2023 mulai menapaki peluang dunia F&B di Bintaro. Memiliki lima bangunan serta open space di dalamnya, yakni; Kama Kopi, Kama Resto, Kama Kreatif, Amphiteater dan Sky Deck yang berdiri kokoh di atas lahan 2.500 meter persegi.

Salah satu bangunan Kama Ruang dengan luas 156 meter persegi, Kama Kopi terdiri dari Smoking dan Non Smoking area di desain dengan mengusung konsep Grab and Go industrial dan elemen kaca untuk menciptakan suasana estetik dan visual yang menarik.

Berbagai sajian kopi dan makanan Indonesia di tawarkan, mulai dari Arabika dan Robusta, pengunjung dapat menikmati pengalaman minum kopi santai dan tak kalah mewah dengan coffee shop sejenisnya. Kama Kopi juga bangga menyajikan beragam makanan khas Indonesia yang dikurasi oleh seorang executive chef, dengan menggunakan bahan-bahan lokal untuk menciptakan hidangan lezat.

Kama Kreatif menawarkan berbagai konsep menarik, mulai dari Rockstar Studio untuk latihan grup band, Cash Room untuk meeting casual, hingga K-Pop Room bagi para pecinta K-Pop. Kama Kreatif juga menyuguhkan fasilitas karaoke, live streaming, podcast, dan live TikTok. Tidak ketinggalan, tersedia pula Ampitheater & Sky Deck yang merupakan space terbuka untuk menggelar pertunjukan seperti festival budaya, teater, konser musik, maupun event corporate.

Untuk menggaet pengunjung, kata Endar Soe, Marketing & Sales Manager, pihaknya menggelar kegiatan atau event menarik. Pada program mingguan misalnya, ada event “Jajal Panggung” di hari Kamis.

“Jajal Panggung merupakan ajang untuk ekspresikan karya dan bisa tampil di panggung Kama Ruang,” jelasnya. Event lainnya seperti “Karaoke Jumat Malam” pada hari Jumat dan “Pesta Malam Minggu” yang diadakan hari Sabtu,” jelasnya.

Dengan berbagai fasilitas yang ditawarkan tersebut, Kama Ruang menjadi destinasi kuliner yang ideal untuk menikmati hidangan lezat, event venue, event kreatif, dan tempat bersantai bersama keluarga dan rekan kerja. (B-4)