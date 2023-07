Tempat Hangout Baru di Tangsel Ini Ajak Pengunjung Makan Sambil Lihat Burung

KAWASAN superblok baru Bintaro Creative District (BCD), Tangsel, jadi salah satu pilihan bagi mereka yang senang nongkrong atau hangout di sela mengisi waktu luang.

Kawasan yang jaraknya hanya 1 km dari Jakarta Selatan itu tak jarang sebagai tempat spot foto bagi generasi milenial dan Z.

Terbaru, yang bisa jadi sasaran tempat spot foto mereka yakni Griffon Vulture Restaurant, restoran baru di kawasan Aviary Park.

Aviary Park adalah sarana edukasi dan hiburan bertaraf internasional yang bisa menjadi destinasi wisata ikonik baru di Selatan Jakarta.

Dalam waktu dekat, ruang terbuka hijau seluas 6 hektare tersebut akan menghadirkan lima ekosistem dan pusat konservasi burung dan kupu-kupu terbesar di Indonesia.

"Dengan visi To Become The Leading Nature And Lifestyle Park In Indonesia, kami tertarik berkolaborasi dengan PT Jaya Real Property Tbk dalam mengembangkan bisnis usaha kami," kata Direktur Utama Aviary Park @ Bintaro Creative District (PT Aviary Jaya Lestari) Michael Sumampau saat meresmikan Griffon Vulture Restaurant, di BCD, Tangsel, hari ini.

Ia menjelaskan Griffon Vulture Restaurant dapat menjadi pilihan tempat nongkrong di kawasan BCD yang dikembangkan PT Jaya Real Property Tbk itu.

"Meski baru buka, restoran dengan interior unik dan nyaman dengan tema Irish ini sudah menarik banyak perhatian, pengunjung bisa nongkrong santai dalam waktu lama bersama teman-teman," kata Michael.

Dengan gaya desain open space minimalis dan view danau serta taman menciptakan udara segar dan sejuk dari pepohonan.

Banyak sekali yang menjadikan spot restoran ini sebagai tempat spot foto estetik, salah satunya kandang burung.

Kandang burung ini berisi burung pemakan bangkai yang jika mengepakkan sayapnya bisa mencapai 2,3-2,8 meter.

"Sepertinya ini restoran satu-satunya di dunia yang memiliki burung pemakan bangkai di tengah restorannya," ucap Michael.

Tempat ini juga memiliki co-working space bagi pengunjung agar dapat mengerjakan tugas atau nongkrong sambil melihat pemandangan pepohonan rindang dan beberapa pop up booth untuk belanja merchandise yang unik.

Menu makanan pun bervariasi, mulai dari Indonesian Favorite, All Day Breakfast, Irish dan Western Favorite serta berbagai varian minuman, seperti coffee, tea, mocktails, tropical juices, milkshake, frappe’s, soda sensation, dan fusion milk.

Selain itu, juga bisa mencicipi makanan lezat, seperti Caesar Salad, Avocado Toast, Granola, Sop Buntut Aviary, Irish Beef Stew, US Sirloin Steak 200 gr dan Tenderloin Steak 200gr.

"Sembari menikmati live music setiap Jumat dan Sabtu malam, destinasi ini bisa jadi tempat untuk melepas rasa penat dan membuat tubuh lebih rileks," pungkas Michael. (S-2)