Lestari Sun Run Jatabek Ajak Keluarga Sehat Fisik-Finansial

JANGAN hanya sibuk bekerja, tetapi harus ingat juga dengan olahraga. Hal ini dijalankan pula Bank Lestari Jakarta (BPR) bersama Bank Lestari Banten (BPR) dan Bank Lestari Jabar (BPR) yang menggelar Lestari Sun Run Jatabek, di Kantor Cabang Foresta BPR Lestari Banten, BSD, Kabupaten Tangerang, Sabtu (8/7/2023).

Hary Karisma selaku Direktur Utama Bank Lestari Jakarta (BPR) mengungkapkan, kegiatan ini merupakan wujud dari 7 Share Value No. 3, yakni Be A Role Model Live Healthy and Wealthy. "Ini salah satu upaya kami untuk menerapkan budaya hidup sehat, baik secara fisik maupun finansial, pada Lestarian sehingga bisa menjadi contoh bagi keluarga Lestarian itu sendiri dan masyarakat sekitar," ungkap Hary Karisma dalam keterangan tertulis, Kamis (13/7).

Hary Karisma menyampaikan harapannya agar kegiatan ini bisa meningkatkan kebugaran dan menjadi kegiatan rutin ke depan. "Harapan kami ke depan kolaborasi bersama Bank Lestari Banten dan Bank Lestari Jabar bisa menjadi kegiatan rutin sehingga memacu para Lestarian untuk tetap menjaga kesehatan fisik serta kesehatan finansialnya," harapnya.

Acara itu juga menggandeng Eka Hospital yang diwakili oleh dr. Oki Yonatan Oentiono, Sp.GK. Ia memberikan edukasi kesehatan, khususnya tentang gizi, sekaligus menyediakan mini medical check up untuk Lestarian.

"Semoga dengan sosialisasi ini, para Lestarian lebih aware tentang kesehatan gizi dan tetap bisa menjaga kecukupan gizi ditengah padatnya aktivitas sehari-hari," ujar dr. Oki. (Z-2)