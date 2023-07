J Trust Bank Serahkan Sapi Kurban ke Musala Jaksel

MENYAMBUT Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, PT Bank JTrust Indonesia Tbk (J Trust Bank) kembali melakukan sumbangan hewan kurban yang ditujukan kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan di Jakarta Selatan.

Penyerahan satu sapi seberat 520 kg dilakukan di Musala Al-Muttaqin Pesanggrahan, Jakarta Selatan, oleh Direktur J Trust Bank Helmi A Hidayat dan diterima langsung oleh perwakilan masyarakat untuk selanjutnya didistribusikan untuk masyarakat yang membutuhkan pada Rabu 28 Juni 2023. "J Trust Bank rutin setiap tahun menyumbangkan hewan kurban sebagai bagian dari implementasi tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR untuk merespons kondisi sosial masyarakat yang berada di sekitar perusahaan maupun masyarakat secara luas," ujar Helmi dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/7).

J Trust Bank dengan pemegang saham mayoritas J Trust Co Ltd yaitu salah satu grup finansial terkemuka di Jepang membukukan kinerja positif perusahaan dengan mencatatkan laba bersih sebesar Rp73,23 miliar dalam laporan keuangan kuartal I 2023. Kinerja tersebut didorong oleh pertumbuhan kredit bruto sebesar Rp20,06 triliun dari sebelumnya Rp12,41 triliun atau tumbuh 61,58% YoY (year on year).

Sedangkan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh menjadi Rp25,46 triliun dari Rp17,46 triliun atau sebesar 45,84% YoY pada posisi kuartal I 2023 dibandingkan kuartal I 2022.

"Kami senantiasa menjaga pertumbuhan kinerja bisnis dan kinerja CSR J Trust Bank yang berkelanjutan. Ke depan kami akan lebih banyak lagi membangun kolaborasi dengan berbagai pihak yang strategis demi tercapainya Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan atau SDGs di Indonesia," tutup. (Z-2)