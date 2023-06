Pemkot Bogor dan Pengembang Permudah Mobilitas Warga dengan Peningkatan Akses Jalan

PEMERINTAH Kota Bogor dan PT Olympic Bangun Persada, pengelola kawasan One Central Bussiness District (OCBD) ikut serta dalam penandatangan kesepakatan lanjutan peningkatan akses jalan di Simpang Jalan Raya Bogor-Jalan Sholeh Iskandar-Jalan Tol Bogor Ring Road pada On Ramp Kedung Halang yang dikenal dengan sebutan ‘Zero Kilometer From Toll Road’.

Kesepakatan yang disaksikan oleh Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto itu, dilakukan oleh CEO PT Olympic Bangun Persada Norman Edward Sebastian, Direktur Utama PT Marga Sarana Jabar Dedi Krisnariawan Sunoto, Direktur Utama PT Jasamarga Related Business Denny Abdurachman, dan Direktur Utama PT Jasamarga Toll Road Operator Yoga Trianggoro, Selasa (20/6).

Seremoni penandatanganan kesepakatan peningkatan kapasitas Simpang Jalan Raya Bogor-Jalan Sholeh Iskandar-Jalan Tol Bogor Ring Road ini dilakukan setelah melalui proses yang cukup panjang, dan tidak mudah karena terkait dengan pembebasan lahan, investasi, dinamika sosial dan lain sebagainya.

Penataan ini dilakukan dengan harapan akan memberikan kontribusi bagi warga masyarakat maupun pemerintah Kota Bogor, dalam bentuk pemerataan beban ekonomi maupun mobilitas masyarakat di Kota Bogor, sehingga tidak hanya terpusat di tengah kota saja, tapi juga menyebar ke beberapa zona lainnya.

Olympic Bangun Persada yang merupakan perusahaan properti dengan lahan garapan seluas 25 hektar di pusat kota Bogor, memfasilitasi peningkatan itu dengan membuka akses langsung dari Kawasan OCBD ke ruas Tol Bogor Ring Road (BORR), maupun sebaliknya, dari arah Tol Bogor Ring Road yang hendak menuju ke kawasan OCBD maupun Jalan Raya Bogor.

Dengan adanya akses langsung ini, memberikan kemudahan bagi mobilitas masyarakat sekitar yang hendak menuju Tol Bogor Ring Road maupun sebaliknya tanpa harus melewati kepadatan yang biasanya terjadi di Jl. Raya Bogor, Talang, Kedunghalang terutama pada jam-jam sibuk.

“Peningkatan kapasitas Simpang Jalan Raya Bogor, Jl. Sholeh Iskandar hingga Toll Bogor Ring Road atau dikenal dengan sebutan ‘Zero Kilometer From Toll Road’ ini diharapkan dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi para penghuni di kawasan OCBD, namun juga warga masyarakat di sekitar wilayah BogorUtara ini khususnya, dan Kota Bogor pada umumnya. Sehingga pada akhirnya akan menggerakan perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup warga masyarakat di wilayah Kota Bogor," ujar Norman Edward Sebastian, CEO Olympic Bangun Persana.

Setelah meluncurkan 2 klaster sebelumnya di Kawasan OCBD, yaitu Pine Garden dan Virginia Pine, yang telah diserap pasar dengan baik, PT Olympic Bangun Persada meluncurkan klaster ke-3 Northern Pine, pada penghujung tahun lalu.

Northern Pine memiliki 4 tipe unit yang dipasarkan, mulai dari tipe Cathaya 1 (57/60), Cathaya 2 (73/60), Cedrus (79/72) dan Pinea (99/84). Sejak awal tahun 2023, pengembangan kawasan OCBD terus dilakukan. Setelah menyelesaikan pembangunan fasilitas umum club house, The Club, yang dilengkapi dengan kolam renang, taman dan multi-function room bagi kebutuhan penghuni.

"Saat ini di OCBD juga dibangun fasilitas komersial restoran Fullbelly dan sportstainment yang dilengkapi arena olahraga paling lengkap dan modern di Kota Bogor. Fasilitas ini diharapkan dapat mulai soft-opening pada bulan Agustus 2023 mendatang," ujar Norman. (RO/Z-5)