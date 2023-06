Semarakkan HUT ke-541 Bogor. Lapis Sangkuriang Beri Kejutan Istimewa

LAPIS Bogor Sangkuriang sebagai oleh-oleh khas Kota Bogor bagikan 541 boks Special Hampers Edisi Kota Bogor untuk Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil, Wali Kota Cilegon Helldy Agustian hingga perwakilan negara sahabat.

Perwakilan negara sahabat antara lain Duta Besar Prancis untuk Indonesia Fabien Penone, Wali Kota Kisarazu, Yoshiniku Watanabe dalam rangka Hari Jadi Bogor ke-541.

Marketing Director PT Agrinesia Raya, Nanang Siswanto dalam Helaran Hari Jadi Bogor ke-541 mengatakan bahwa special hampers edisi Kota Bogor ini memiliki makna mendalam.

“Special hampers ini benar-benar dibuat dari hati oleh kami (Lapis Bogor Sangkuriang) dan sarat makna akan kota tercinta, Bogor.," kata Nanang.

"Kami berkolaborasi dengan seniman lokal dan jika dilihat seksama, ada unsur 541 di dalam desain special hampers ini seperti lima ciri khas Bogor yakni Talas, Angkot, Uncal, Lapis Bogor Sangkuriang," jelasnya.

Selanjutnya empat landmark antara lain Istana Kepresidenan Bogor, Lawang Salapan dan Tugu Kujang, Alun-Alun Kota Bogor serta Kebun Raya Bogor dan 1 ikon pemimpin Bogor yaitu Wali Kota Bogor H.Bima Arya Sugiarto.

Lebih lanjut, Nanang menuturkan bahwa Special Hampers Edisi Kota Bogor yang dibagikan pada 3-4 Juni 2023 bertepatan dengan Helaran Hari Jadi Bogor ke-541 tidak hanya untuk tamu undangan VVIP.

seperti Duta Besar Prancis Untuk RI Fabien Penone, Walikota Kisarazu Yoshikuni Watanabe, Menteri Parekraf RI Sandiaga Uno, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wali Kota Cilegon Helldy Agustian namun juga dibagikan secara cuma-cuma untuk konsumen setia Lapis Bogor Sangkuriang.

Lapis Bogor Sangkuriang Dibagikan Gratis

“Special Hampers ini akan dibagikan secara gratis kepada para konsumen. Jadi, konsumen setia Lapis Bogor Sangkuriang yang didominasi oleh wisatawan dan masyarakat lokal dapat mengetahui ikon-ikon pariwisata Bogor melalui hampers ini dan harapannya dapat mendorong lebih banyak lagi kunjungan wisata ke Bogor," papar Nanang.

"Terlebih tadi Pak Sandiaga Uno juga sudah menginfokan ya dalam pidato pembukaan gelaran Hari Jadi Bogor kalau Kota Bogor ini adalah kota wisata favorit di Jawa Barat dengan 20% wisatawan datang ke Bogor,” tuturnya.

Tawarkan Promosi dan Hadiah

Nanang juga menambahkan bahwa Lapis Bogor Sangkuriang menyiapkan sederet promo dan event menarik salah satunya mengajak konsumen untuk mengikuti berburu kejutan “Kartu Spesial Edisi HJB 541 dalam kemasan” yang tersebar di seluruh toko resmi Lapis Bogor Sangkuriang pada periode 3-15 Juni 2023 dengan beragam hadiah menarik seperti e-wallet total jutaan rupiah, smartwatch dan hadiah utama smartphone.

Tak hanya memeriahkan Hari Jadi Bogor ke-541 melalui Special Hampers Edisi Kota Bogor & Campaign “Kartu Spesial Edisi HJB 541 dalam Kemasan”, Lapis Bogor Sangkuriang juga akan membuka lima toko resmi serentak pada 10-11 Juni 2023 di beberapa titik di wilayah Kabupaten dan Kota Bogor yang terintegrasi dengan lokasi wisata.

Selain itu, terdapat beberapa agenda kolaborasi bersama Pemerintah Kota Bogor antara lain Dukcapil Family Fest II 2023 pada 10-11 Juni bertempat di Mall Boxies 123 & Tourism Expo pada 16-18 Juni 2023 berkolaborasi dengan Association of The Indonesian Tours and Travel (ASITA) DPC Kota Bogor. (RO/S-4)