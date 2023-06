Isi Liburan Sekolah, Supermal Karawaci Hadirkan Spider-Man™: Across The Spider-Verse

MENYAMBUT liburan sekolah semester genap Juni-Juli 2023, Supermal Karawaci bekerja sama dengan Sony Pictures kembali menghadirkan Spider-Man™: Across The Spider-Verse.

Spider-Man™: Across The Spider-Verse merupakan lanjutan dari rangkaian Spider-Verse saga dan mulai tayang di bioskop pada 31 Mei 2023 ini.

Serangkaian aktivitas tersedia untuk menambah keseruan liburan sekolah bersama Spider-Man™ seperti Parade Cosplay Spider-Man dari beberapa komunitas.

Para pengunjung dapat berfoto bersama para cosplayer Spider-Man dalam acara Meet and Greet setiap akhir pekan.

Beberapa event kompetisi seperti Kids Cosplay & Coloring serta Instagram Cosplay Photo Competition pun turut memeriahkan event Spider-Man™: Across The Spider-Verse.

Bagi penggemar Spider-Man dapat bergabung dalam Community Events bersama Breakdown Channel Universe untuk membahas easter egg pada Spider-Verse saga.

Beri Pengalaman Berkesan untuk Pengunjung

“Kami sangat antusias untuk menghadirkan Spider-Man™: Across The Spider-Verse.Kami ingin memberikan pengalaman yang berkesan kepada para pengunjung dalam menikmati waktu bersama keluarga di Supermal Karawaci terutama pada momen liburan sekolah kali ini," ujar Eddy selaku Direktur Supermal Karawaci dalam keterangan, Kamis (1/6)/

"Maka dari itu, kami menyediakan playground bagi anak-anak yang ingin beraksi seperti Spider-Mandan bisa memiliki berbagai koleksi official merchandise Spider-Man™ di retail area yang dipersembahkan oleh Toys Kingdom sebagai retail operator,” jelas Eddy.

Bersamaan dengan rangkaian event Spider-Man ini, Eddy mengungkapkan bahwa sebagai salah satu wujud kepedulian Supermal Karawaci terhadap anak-anak penderita kanker yang sedang berjuang untuk melawan penyakitnya.

“Kamiingin berbagi kebahagiaan denganmengundanganak-anak penderita kanker untuk menyaksikan aksi Spider-Man dalam film Spider-Man™: Across The Spider-Verse di studio XXI sebagai bentuk support moril,” ungkapnya.

“Kami pun memberikan support kepadayayasan yang menaungi Lentera Pejuang Kanker yang menaungi anak-anak tersebut berupa genset dan kursi roda untuk keperluan operasional rumah singgah selama masa pengobatan anak-anak,” lanjut Eddy.

Marketing Director Sony PicturesE ntertainment Indonesia, Nita Astara menyambut baik event Spider-Man: Across TheSpider-Verse tersebut.

Dia berharap semua penonton bisa menikmati dan menyukai film animasi tersebut.



"Spider-Man sudah mulai tayang hari ini. Mudah-mudahan semua menyukai filmnya, karena film Spider-Man: Across The Spider-Verseaman ditonton oleh semua usia,” kata Nita.

Undang Anak-anak Pengidap Kanker

Sementara itu, Founder Yayasan Lilin Pelita Kasih yang menaungi Lentera Pejuang Kanker, Violin Leony Wijaya mengaku senang dan terharu atas kepedulian Supermal Karawaci dan Sony Pictures yang mau memberikan kebahagiaan kepada anak-anak pejuang kanker.

Untuk diketahui, Lentera Pejuang Kanker yang beralamat di Jl. Katalia Raya No.27 RT. 07/08 Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat (Belakang RS. Dharmais)didirikan atas dasar kepedulian sang Founder yang juga merupakan pejuang kanker.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Eddy dan Ibu Nita yang telah mengundang kami dalam event Spider-Man: Across The Spider-Verse ini,” ujar Violin.

Adapun event Spider-Man: Across The Spider-Verse digelar di Supermal Karawaci digelar mulai 31 Mei hingga 9 Juli 2023. (RO/S-4)