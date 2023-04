80 Proof Ultra Hadir Lengkapi BSD sebagai Lokasi Hang Out

MEREKA yang berdomisili Tangerang dan sekitarnya pasti familiar dengan nama Bumi Serpong Damai (BSD). BSD telah dikenal sebagai kawasan hunian, perkantoran, pendidikan, hingga wisatanya.

BSD memiliki banyak bar dan restoran yang bisa dipilih untuk kongkow atau hang out bareng teman. Salah satunya adalah 80 Proof Ultra.

80 Proof Ultra sendiri merupakan salah satu brand yang dikenal dalam kancah restoran dan kehidupan malam.

Dengan makanannya yang luar biasa, berbagai pilihan minuman beralkohol premium dan koktail terbaik, serta hiburan yang menarik, menjadikan tempat ini sebagai salah satu tempat yang wajib dikunjungi bagi penduduk lokal dan turis.

Saat ini, 80 Proof Ultra menaikkan standar yang lebih tinggi lagi dari sisi hiburan dengan merencanakan berbagai acara yang melampaui ekspektasi di masa yang akan datang.

“Saat dunia perlahan-lahan pulih dari pandemi, 80 Proof Ultra memanfaatkan kesempatan ini untuk mengingatkan kembali seperti apa industri kuliner serta kehidupan malam," ujar Mike Goh, Direktur 80 Proof Ultra dalam keterangan, Minggu (16/4)

Didukung Para Koki Berpengalaman

"Dengan masukan dari beberapa koki berpengalaman, tempat ini memperkenalkan beberapa menu baru yang menyajikan bahan-bahan lokal dan internasional terbaik," jelasnya.

"Para tamu akan merasakan cita rasa yang berani serta kombinasi unik, dan semuanya ini dapat dinikmati dengan suasana yang sangat nyaman,” ujar Mike Goh.

Sementara itu, menurut Mike, tim acara di klubnya terus berusaha untuk menciptakan pengalaman yang tak terlupakan bagi para tamu.

Dimulai dari pertunjukan musik band lokal dan internasional hingga pesta dengan berbagai tema khusus, untuk memberikan pertunjukan yang menghibur dan menyenangkan bagi para tamu.

“Yang jelas, tempat ini jadi salah satu tempat yang wajib dikunjungi bila ke BSD. Besides we have special events with different international DJ every month. Not only international DJ, we have special events every month with special performance from all talents in Indonesia,” tambah Mike Goh.

Tersedia Ruangan Karaoke

80 Proof Ultra juga memiliki sebuah lantai yang dikhususkan untuk beberapa ruangan karaoke dengan peralatan suara yang berkualitas tinggi dan desain interior yang indah sehingga dapat membuat para tamu merasa nyaman.

Dengan pemandangan panggung utama, para tamu dapat menikmati dan menyanyikan lagu favorit mereka di ruangan yang mendukung baik dari sisi suara maupun visual yang menyenangkan.

“80 Proof Ultra juga menggunakan hoist dengan design lampu dan efek visual 3D yang sangat modern, yang dapat menciptakan suasana yang imersif dan menarik bagi para tamu serta meningkatkan pengalaman mereka secara keseluruhan," jelasnya

"80 Proof Ultra merupakan yang pertama membawa teknologi ini ke kancah kehidupan malam Indonesia. Oleh karena itu, kami seperti membawa Anda ke masa depan," ucap Mike Goh

"Dengan menggunakan konsep desain mewah, futuristik, dan teknologi yang modern, 80 Proof Ultra adalah tujuan dan pilihan Anda untuk mendapatkan pengalaman yang lain daripada yang lain,” terang Mike Goh. (RO/S-4)