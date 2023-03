Wirausaha Milik Siswa SMAN 8 Jakarta Luncurkan Tas Multifungsi

PARA siswa SMAN 8 Jakarta bukan hanya dikenal memiliki banyak prestasi dalam akademis, tapi banyak kegiatan dan prestasi non-akademis yang ditorehkan.

Yang terbaru, dalam bidang kewirausahaan remaja, mereka mendirikan sebuah perusahaan bernama Prof8 Student Company yang dibentuk pada 17 Oktober 2022.

President of Prof8, Arif Kurniawan mengatakan,Prof8 hadir di tengah kalangan pelajar sebagai bentuk pembelajaran dan pengimplementasian ilmu kewirausahaan sejak dini pada siswa.

“Kami percaya hadirnya Prof8 bersama PIAGO merupakan salah satu solusi untuk mengatasi maraknya hustle culture di kalangan masyarakat,” kata Arif dalam keterangan, Senin (13/3).

“Kita berharap, Prof8 bisa menjadi salah satu pelopor untuk menggalakkan betapa pentingnya hidup sehat di masa kini, ditambah lagi Prof8 yang bermula dari siswa-siswi SMA yang telah sadar akan pentingnya prioritas kehidupan,” ujar Arif.

Melalui Campaign Healthy Productivity (HePi) yang diikuti 217 peserta, Prof8 telah berhasil mengedukasi masyarakat akan pentingnya work-life balance melalui konten edukatif pada sosial media Instagram dan TikTok. Tak hanya itu, Prof8 telah meluncurkan produk unggulannya, sebuah tas multifungsi bernama Pillow On The Go (PIAGO).

Hadirnya PIAGO bertujuan agar para penggunanya sadar akan pentingnya beristirahat sejenak saat bekerja melalui sebuah tas yang juga dapat digunakan sebagai bantal tidur.

Saat ini, Prof8 sedang mengikuti program Student Company, yaitu sebuah program pembelajaran kewirausahaan untuk siswa SMA/SMK yang merupakan inisiasi dari Prestasi Junior Indonesia dan Zurich Indonesia.

Perjalanan Prof8 Student Company berangkat dari keresahan yang terjadi pada kalangan generasi muda, yakni kenyataan bahwa banyak pekerja atau pelajar yang terjebak dalam gaya hidup kurang sehat.

Prof8 Student Company memiliki tujuan utama untuk mengedukasi masyarakat terkait pola hidup sehat.

Raih Best Student Company

Beberapa waktu lalu, Prof8 telah meraih Best Student Company dalam suatu perlombaan regional se-Jabodetabek.

Tak hanya itu, dua Vice President (VP) kebanggaan Prof8, Zaidan selaku VP of Human Resources dan Nathania selaku VP of Public Relations juga membawa pulang gelar Best Vice President.

Perjuangan untuk mencapai titik ini tentu tidak mudah. Sebagai pelajar, para anggota Prof8 belajar mengatur waktu untuk produktif dalam belajar maupun berwirausaha.

Selain itu, juga memperluas relasi dan koneksi melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan perusahaan.

Revolusi Era Industri 4.0

Siswa-siswi SMA Negeri 8 Jakarta tersebut menyatakan bahwa kemampuan berwirausaha merupakan keahlian yang penting untuk dimiliki terutama di era revolusi industri 4.0 di mana melalui belajar berwirausaha, nantinya siswa-siswi dapat memiliki pengalaman untuk di masa depan.

Prof8 sebagai sebuah perusahaan juga mempertanggungjawabkan saham kepada para stakeholders, sebanyak 96 investor, dengan harga awal Rp75.000/lembar (Oktober, 2022).

Nasywaa Haniifah selaku VP of Finance menyampaikan,“Finance Prof8 SC selalu mengontrol aktivitas keuangan dengan membuat laporan keuangan setiap bulannya dan memonitor kenaikan saham. Finance Prof8 Student Company juga melakukan koordinasi baik dengan pihak eksternal maupun internal dalam performa perusahaan.”

Desain Profesional

Bunga Cinta selaku VP of Production mengatakan dengan desain yang profesional, PIAGO terbuat dari bahan cordura yang terdiri dari campuran nilon dan katun yang menjadikan PIAGO splashproof.

“Pada awalnya, kami produksi 2 batch yang masing-masing berjumlah 25 buah. Kami menggunakan vendor untuk produksi dan kemudian dimodifikasi kembali oleh Prof8,” jelas Arif.

Selain itu, PIAGO memiliki spesifikasi berat maksimal 6,5 kg dan muat untuk ukuran laptop hingga 19 inci.

Alexandria Rismasari selaku VP of Marketing melaporkan bahwa sebelum membuka pre-order, Divisi Commercial telah melakukan riset dan menentukan pasar penjualan.

“Lalu kami berinteraksi secara langsung dengan pelanggan untuk mempromosikan PIAGO, yang dibantu oleh PR untuk promosi di sosial media,” katanya.

“Dengan target pasar masyarakat dengan usia produktif khususnya yang berkegiatan dan berpergian dengan membawa laptop. Setelah itu kami membuat testimoni dari pelanggan dan mendata setiap penjualan,” paparnya. (RO/S-4)