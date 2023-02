Jelang Ramadhan, Kementan Pastikan Pasokan Pangan di Kota Bogor Aman

MENYONGSONG Bulan Ramadha 1444 Hijriah/2023 Masehi, Tim Satgas Pangan Kementerian Pertanian RI wilayah Jawa Barat, dipimpin langsung Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor, Syaifuddin Anwar bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor, melakukan pengecekan ketersediaan dan harga pangan pokok di Pasar Gunung Batu, Kota Bogor.

Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo mengatakan, untuk memantau ketersediaan pangan perlu dilakukan pengawalan dan monitoring di masing-masing provinsi. Tim monitoring pun dibentuk agar pengawasan tersebut lebih maksimal.

"Tim Pengawalan dan Monitoring mempunyai tugas melakukan pengawalan, koordinasi, dan monitoring terhadap kepastian ketersediaan dan harga bahan pokok, khususnya menghadapi hari besar keagamaan nasional seperti bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri," katanya.

Di sisi lain, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi berharap Tim Pengawalan dan Monitoring Ketersediaan Bahan Pangan Pokok bisa bekerja maksimal.

"Bahan pokok sangat dibutuhkan selama Ramadan serta Lebaran, karena itu, kita minta tim bekerja efektif untuk memastikan bahan pangan pokok tersedia di masyarakat," katanya.

Direktur Polbangtan Bogor, Syaifuddin Anwar mengatakan bahwa hasil pemantauan tim di lapangan mendapati stok pangan pokok terpantau aman yakni beras, telur ayam, cabai besar, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, gula pasir, daging ayam, daging sapi dan minyak goreng.

“Tujuan kami turun ke pasar, salah satunya untuk mengetahui ketersediaan pangan pokok. Kalau terjadi kekurangan pasokan akan ada kebijakan yang diambil” katanya.

Stok komoditas pangan pokok seperti terpantau aman dan harga relatif stabil sejak Januari. "Harga beras dari bulan Januari sama saja, antara Rp9.000 sampai Rp11.000 per liter,” kata Mediansyah, salah satu pedagang beras di Pasar Gunung Batu, Kota Bogor.

Stok dan komoditas lain juga terpantau aman, salah satunya daging sapi pada kisaran Rp140.000 per kilo. "Stok daging sapi ada terus. Harganya juga Rp140.000. Harganya sama saja kalau sekarang” kata Dedi, pedagang daging sapi.

Berikut data harga pangan pokok di Pasar Gunung Batu Kota Bogor pada 27 Februari 2023. Beras per liter Rp9.000 sampai Rp11.000; Telur Ayam Rp26.000 per kg; Cabai Merah Besar Rp25.000 per kg; Cabai Rawit Rp50.000 per kg; Bawang Merah Rp25.000 per kg; Bawang Putih Rp30.000 per kg; Gula Pasir Rp15.000 per kg; Minyak Goreng Curah Rp17.000 per kg; Daging Ayam Rp38.000 per kg dan daging sapi Rp140.000 per kg. (OL-13)