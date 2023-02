Lagi, Pacific Place Mall Gelar Program 'I Know You Want This'

PACIFIC Place Mall dengan bangga kembali menggelar Drawing Ceremony untuk mengumumkan pemenang dari program undian I Know You Want This 2022.

Program ini telah berlangsung dari 15 November 2022 hingga 31 Januari 2023 yang juga merupakan rangkaian dari perayaan 15th Anniversary Pacific Place Mall.

Pacific Privilege Member yang telah berpartisipasi dan beruntung dalam pengundian ini berhak mendapatkan satu dari ragam hadiah ekslusif seperti 15 unit iPhone 14 Pro dan 1 paket trip ke Sanrio Puroland, Jepang.

Selain itu, member yang berbelanja lebih sering dan menjadi salah satu dari Top 100 Frequent Shoppers berkesempatan memenangkan satu dari 5 unit Apple Watch Hermes Series 8.

“Kami sangat bergembira kembali mengumumkan pemenang dari program I Know You Want This 2022. Untuk selanjutnya, kami juga akan selalu menghadirkan program untuk customer dengan grand prize menarik dan dinanti-nanti," ungkap Vice President of Marketing PT Pacific Place Jakarta Markus Barata, dalam keterangannya, Kamis (16/2).

"Diharapkan, customer dapat semakin antusias dan memiliki pengalaman berbelanja yang menyenangkan. Jadi, mari bersama-sama menyaksikan pengundian di acara Drawing Ceremony ini,” kata Markus.

Untuk I Know You Want This periode berikutnya, Pacific Place Mall akan memberikan grand prize berupa Hyundai Ioniq 5.

Hal ini juga merupakan bentuk kesinambungan antara respon manajemen dan program peningkatan infrakstruktur kendaraan listrik yang direncanakan pemerintah.

Mengenai program I Know You Want This: Hyundai Iioniq 5, berlanjut untuk pelanggan setianya yang tergabung dalam Pacific Privilege dengan hadiah utama baru yaitu 3 unit Hyundai Ioniq 5.

"Berbelanja atau bersantap di Pacific Place Mall dengan minimal pembelian Rp500 ribu pada 1 Februari hingga 31 Oktober 2023 dan dapatkan kesempatan menjadi salah satu pemenangnya yakni 1 pemenang setiap 3 bulan," pungkas Markus. (RO/OL-09)