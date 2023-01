Sekelompok Remaja Nekat Tawuran demi Konten, 13 Pelaku Ditangkap

SEKELOMPOK remaja nekat melakukan tawuran di Jalan Tanah Pasir, Penjaringan, Jakarta Utara. Aksi mereka viral di media sosial saat tawuran pada Minggu, 29 Januari 2023 dini hari.

Kapolsek Metro Penjaringan Komisaris M Probandono Bobby Danuari mengatakan ada 13 remaja yang ditangkap lantaran terlibat tawuran menggunakan senjata tajam. Mereka sengaja melakukannya hanya demi konten media sosial.

"Menurut beberapa pengakuan dari pelaku, mereka hanya ingin membuat konten supaya bisa ditonton oleh banyak orang," kata Bobby saat konferensi pers di Polsek Penjaringan, Selasa, 31 Januari 2023.

Para remaja itu hanya ingin membuat diri mereka diakui dan terkenal. Walau membawa senjata tajam berupa celurit, mereka tidak terindikasi untuk menyakiti lawannya yang dipilih secara acak.

"Mereka selain buat konten, ingin punya pengakuan. Hal ini baru ya, kita mengambil tindakan tegas. Jangan sampai nanti kalau kita diamkan, malah menjadi geng seperti di Jawa Barat yang sudah benar-benar anarkis," ujarnya.

Dalam kurun waktu kurang dari 1x24 jam, petugas menangkap sebanyak 13 remaja dari RW 07, RW 011, serta RW 012, dan RW 016 Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara. Mereka yang terlibat tawuran berinisial FA, 17, RDA, 13, MR, 15, FMR, 14, IF, 16, GM, 16, RM, 16, NM, 16, IF, 21, CHS, 21, FI, 17, MYA, 19, dan AS, 17. Diketahui, seluruhnya berstatus pelajar dan mahasiswa dan ada juga yang putus sekolah menjadi pengamen.

Unit Reskrim Polsek Metro Penjaringan akan membina 13 remaja yang diduga terlibat dalam tawuran antarkelompok bernama Penguin dan Mawar itu, sambil menyimpan sidik jari maupun dokumen identitas mereka. "Tentu ada pengaruhnya (ke catatan kepolisian) karena kami menyimpan data-data mereka ini. Namun untuk sementara kami akan lakukan pembinaan terlebih dahulu, karena mereka masih anak-anak dan baru pertama kali terlibat tawuran," tutup Bobby. (OL-14)