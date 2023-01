Gerai Waffle Sandwich Ala Amerika Hadir di Emporium Pluit Mall, Jakarta

BERSAMAAN dengan meredanya kasus pandemi covid-19 dan pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), industri kuliner kembali menunjukkan kebangkitan.

Para pengunjung mulai ramai mengunjungi restoran dan tempat-tempat kuliner. Bahkan kini bermunculan tempat-tempat kuliner baru.

Flip’NFry, pionir waffle sandwich bergaya Amerika pertama di Indonesia, resmi membuka outlet pertamanya di Emporium Pluit Mall, Jakarta Utara, Minggu (22/1).

"Flip’NFry memberikan pengalaman baru bagi konsumen di Indonesia untuk menikmati waffle,” papar Martinus Tara, Director of Operations & Founder Flip'NFry dalam keterangan, Senin (23/1).

Martinus mengatakan Flip'NFry akan disukai konsumen di Indonesia karena perpaduan waffle yang ringan dan renyah dengan buttermilk fried chicken membuat siapapun penikmatnya jatuh hati dari gigitan pertama.

"Seperti tagline yang diusung love since the first bite," ucap Martinus.

Kehadiran Flip’NFry di Indonesia terasa unik dan berbeda, menurut Matinus, mengingat pada umumnya waffle memiliki rasa yang plain yang disajikan dengan aneka pilihan topping manis untuk menambah cita rasa seperti ice cream, selai, karamel dan aneka toping lainnya yang sangat memanjakan lidah.

“Senang sekali rasanya Flip'NFry dapat hadir memberi warna baru bagi industri kuliner di Tanah Air," kata Martinus.

"Dengan konsep yang unik seiring dengan kualitas yang terjaga sesuai dengan standar gourmet, kami berharap dapat memberikan pengalaman terbaik bagi konsumen dalam menikmati waffle,” papar Martinus.

Menu utama (signature waffle) yang disajikan di Flip'NFry, yakni 5 varian menu waffle dengan ragam pilihan isian yang terdiri dari F’NF Original, Holy Molly, Butter Chili Honey, The Ranch, dan Mushroom steak.

Waffle juga digunakan untuk varian manis (Treats) yang terdiri dari Strawberry Cream Cheese, BanaTella, serta Peanut Butter & Nuts.

Selain itu, Flip'NFry juga menyajikan menu lain seperti The Tenderizers dan ragam minuman yang menyegarkan serta menu pendamping menarik lainnya yang tidak kalah mampu memanjakan lidah, seperti Waffle Fries, Potato Puff, Loaded Waffle Fries, Signature sauces, dan Mac ‘n cheese.

Konsumen dari semua kalangan usia dapat menikmati ragam menu yang dihadirkan dengan harga terjangkau mulai dari Rp 28,000 untuk makanan dan Rp 25,000 untuk minuman.

Memilih lokasi di Emporium Mall Pluit Jakarta Utara sebagai outlet pertama dengan konsep restoran bergaya minimalis, Flip‘NFry ingin menghadirkan suasana yang nyaman bagi konsumen untuk menghabiskan waktu bersama.

Lokasi tersebut sekaligus memberikan pilihan bagi mereka untuk dapat melakukan aktivitas menarik lainnya dalam satu kawasan.

“Kami harap kehadiran kami akan mendapatkan sambutan yang baik dari konsumen di Indonesia," pungkas Ian Saputra Widjaja, President Director & Founder Flip‘NFry.

"Fokus utama kami untuk pengembangan pasar pada saat ini adalah di mal-mal, namun tidak menutup kemungkinan bagi kami ke depannya akan membuka outlet Flip‘NFry di beberapa area komersial seperti komplek perkantoran, taman hiburan, gerai stand-alone dan juga di pusat transportasi seperti bandara, terminal, maupun stasiun,” papar Ian.

“Dalam kurun 5 tahun kedepan kami targetkan minimal 50 outlet Flip‘NFry akan tersebar di seluruh kota yang memiliki potensi pasar yang cukup besar di Indonesia, dan juga Go International dengan merambah negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia,” tambah Ian. (RO/OL-09)