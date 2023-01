Selebrasi Keberhasilan Berjalan ke Arah Kemakmuran dalam The Gilded Age The Brotherhood Jakarta

MOMEN ulang tahun adalah kesempatan yang tepat untuk merayakan keberhasilan yang telah dicapai selama ini.

TAN Group merayakan tiga tahun berdirinya The Brotherhood di industri food and beverage (F&B) dan nightlife pada Jumat (20/1) dengan acara 'The Brotherhood's 3rd Year Anniversary: The Gilded Age'.

Tema HUT cafe yang berlokasi di Jalan Gunawarman No 40 Kebayoran baru, Jakarta selatan ini sendiri terinspirasi dari prosperity era. Atau yang juga dikenal sebagai The Golden Age di Amerika Serikat yang melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan.

Acara ini berlangsung sangat meriah. Terlihat dari membludaknya aliran pengunjung yang datang hingga hampir tengah malam. Mereka berbondong-bondong ingin menikmati pesta kesuksesan The Brotherhood selama tiga tahun ini dan memberikan dukungan supaya terus berjaya dan sukses ke depannya.

Acara HUT The Brotherhood Gunawarman ini menampilkan Dewa 19 dan Once yang membawakan lagu-lagu ikonik mereka seperti "Arjuna", "Roman Picisan", dan "Kangen". Kegirangan para pengunjung pada malam itu bisa dibuktikan dari sorak sorai penuh semangat dan sesi bernyanyi bersama yang sangat meriah.

Menjelang tengah malam pun para DJ ternama dalam industri hiburan Jakarta seperti Nikki Frazetta, Mahesa Utara, dan Akhdan turut tampil di malam penuh kebahagiaan The Brotherhood. Suasana semakin marak dengan sentuhan musik elektronik yang dibawakan oleh para DJ tersebut.

Marketing Director TAN Group Gil Gladys mengatakan kemeriahan HUT The Brotherhood tidak lepas dari kerja keras, dedikasi dan solidaritas tim di balik TAN Group.

Orang-orang di belakang The Brotherhood ini pun sempat naik ke atas panggung untuk memotongan kue ulang tahun.

Founder sekaligus konseptor TAN Group Ricky Tan mengatakan perayaan Anniversary ke-3 The Brotherhood ini menjadi salah satu bentuk rasa syukur karena dinobatkannya outlet ini sebagai salah satu bar terbaik di dunia versi Bloomberg.

"Penobatan ini dapat menjadi awal dari semakin majunya industri F&B dan lifestyle Indonesia," katanya.

Apalagi, tema ulang tahun The Gilded Age yang melambangkan era kemakmuran ekonomi. Ricky Tan dan Gil Gladys pun berharap momen ini bisa membawa cafe bertagline eat, drink, and, dance dan beberapa destinasi hiburan lainnya akan terus berjaya dan sukses ke depannya karena perekonomian Indonesia yang semakin meningkat. (J-1)