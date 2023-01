PPKM dicabut, Resepsi Pernikahan Bisa dihadiri Dengan Jumlah Tamu Maksimal

SEIRING semakin terkendalinya kasus harian covid-19 di Tanah Air, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhrinya resmi mencabut regulasi PPKM. Pemerintah mengizinkan kembali diadakannya kegiatan keramaian termasuk resepsi pernikahan yang kini bisa dihadiri oleh jumlah tamu yang maksimal.

Kabar membaiknya pandemi covid-19 dan pencabutan PPKM tersebut disambut antusias oleh para calon pengantin dan juga para pelaku usaha di sektor pernikahan. Dua tahun terakhir, sektor usaha pernikahan menjadi salah satu sektor yang cukup terdampak selama masa pandemi covid-19.

Momen kehadiran orang-orang terdekat seperti teman dan keluarga dalam acara resepsi pernikahan tentu akan semakin menambah kebahagian kedua mempelai dan keluarga. Agar resepsi pernikahan bisa berjalan semakin maksimal, tentu tidak ada salahnnya calon pengantin untuk mencari vendor-vendor yang terpercaya.

Vendor terpercaya bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada calon pengantin yang sedang mempersiapkan acara pernikahan. Para calon pengantin bisa menggunakan berbagai macam referensi untuk menemukan vendor yang tepat untuk memabtnu mewujudkan hari spesial mereka.

Bagi para calon pengantin yang sedang sedang mempersiapkan acara pernikahan, mengikuti pameran pernikahan dapat mempertemukan mereka dengan banyak koneksi vendor pernikahan. Chief Executive Officer (CEO) Ohana Enterprise Peter Chandra Gunawan mengatakan melalui pamerna pernikahan, para calon pengantin bisa bertemu dan bertanya langsung kepada para vendor.

"Datang ke pameran pernikahan merupakan salah satu cara untuk menemukan vendor yang tepat. Di sana kita bisa mencari, melihat, dan bertanya langsung kepada setiap vendor," ungkap Peter saat dihubungi di Jakarta, Rabu (4/1).

Salah satu pameran pernikahan terdekat yang bisa didatangi oleh para calon pengantin yakni Ohana Wedding Festival (OWF) 2023. OWF 2023 akan berlangsung di ICE BSD pada 13 dan 14 Januari mendatang dengan tema 'The New Era of Wedding Expo'. Ratusan vendor pernikahan mulai dari venue, katering, dekorasi, bridal, tata rias, busana, dokumentasi, perhiasan, souvenir, undangan dan wedding organizer ternama dipastikan akan berpartisipasi meramaikan booth Pameran Pernikahan OWF 2023.

"Setiap calon pengantin yang hadir ke OWF 2023 bisa leluasa mencari vendor-vendor pernikahan impian mereka di dalam area pameran OWF 2023 secara gratis tanpa perlu membayar tiket masuk," ungkap Peter.

Peter menambahkan, kebangkitan industri pernikahan telah dinanti oleh masyarakat yang bekerja pada sektor tersebut. Kebangkitan industri pernikahan, lanjut Peter, mampu memberi efek domino terhadap perbaikan ekonomi pasca pandemi covid-19.

"Setiap 1 event resepsi pernikahan mampu menyerap puluhan hingga ratusan tenaga kerja yang bisa berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi," ujar Peter saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (7/1).

Ohana Enterprise adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pernikahan yang berdiri sejak 2014. Kiprahnya di industri pernikahan berawal dari satu ballroom di kawasan Gading Serpong, Tangerang. Kini, lanjut Peter, Ohana Enterprise telah menjalin kerja sama dengan ratusan pemilik gedung yang tersebar di Indonesia, mulai dari Jakarta, Bandung, Balikpapan, hingga Bali. (OL-6)