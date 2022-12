Polri Siapkan Rekayasa Lalu Lintas Urai Kepadatan Lalu Lintas Selama Nataru

POLRI jalin kerjasama dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk antisipasi kepadatan arus lalu lintas yang terjadi selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Kita tentunya sudah menyiapkan formula khusus kapan kita melaksanakan jalur ini kita lakukan normal," ujar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Jumat (16/12).

Sigit menyebutkan formula khusus tersebut terdiri dari sejumlah rekayasa lalu lintas yang sudah biasa diterapkan. Mulai dari ganjil genap, one way, hingga contra flow. "Artinya ganjil genap boleh berjalan, kapan kita gunakan contra flow dan kapan kita lakukan one way," ungkap dia.

"Kita sudah punya ukuran pada saat kepadatan melebihi 5 ribu apakah kita akan melakukan tahapan one way atau contraflow. Kalau lebih dari 6 ribu kita laksanakan one way itu akan kita hitung kalau nanti ada nanti kita putuskan dalam dapt koordinasi," tambah Sigit.

Lebih lanjut, Sigit memaparkan sebelum diterapkannya kebijkan tersebut pihaknya akan terlebih dahulu mensosialikan kepada masyarakat. "Yang penting sebelum kita laksanakan itu pasti kita akan sosialisasikan biar tidak membuat masyarakat yang sudah terlanjur masuk ke jalan kemudian harus keluar dan balik lagi, ini yang tentunya yang akan kita sampaikan," tutup Sigit.

Sekretaris Jendral Kemhub, Novie Riyanti Raharjo mengatakan bahwa pihaknya dengan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri telah membuat skenario pengaturan arus lalu lintas selama arus mudik Nataru. Salah satunya, jika timbul kepadatan tertentu maka akan diberlakukan sejumlah kebijakan guna mengurai kepadatan lalu lintas.

"Jadi semuanya sudah diatur dan dihitung ada skenario-skenario yang akan dilaksanakan oleh Kemenhub dan Kakorlantas apabila angka tertentu nanti kami laksanakan Contra flow," kata Novie di gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Jumat (16/12).

Novie juga menyebutkan, tidak hanya menerapkan contra flow. Ia juga menyiapkan rekayasa lalu lintas dengan menerapkan sistem one way. "Angka tertentu akan dilaksanakan one way, ini semua akan secara fleksibel," pungkasnya. (OL-12)