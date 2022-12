PAM Jaya Targetkan Layani 2 Juta Pelanggan di 2030

PAM Jaya menargetkan bisa mencakup layanan pipa air bersih hingga 100% pada 2030. Ini berarti ada 2.006.167 pelanggan yang dilayani.

Selain itu, Arief menargetkan penambahan pipanisasi hingga mencapai 16.227 km. "Untuk meningkatkan cakupan layanan hingga 100%, total kapasitas produksi air ditambah hingga mencapai 10.900 liter per detik," kata Arief dalam Forum Diskusi Publik bertajuk Unlocking the Potential of Creative Infrastucture Financing Towards Indonesia's Sustainable Development di West Java Ballroom, The Westin Jakarta, Kamis (8/12).

Untuk mewujudkan target tersebut, PAM Jaya melakukan serangkaian strategi pendanaan agar terpenuhi dan tidak membebani APBD DKI seperti melalui skema kerja sama bundling. "Kerja sama bundling dapat mempercepat peningkatan cakupan pelayanan SPAM DKI Jakarta dan tetap menjaga keberlanjutan operasi kepada pelanggan," tutur Arief.

Kerja sama bundling berbeda dengan kerja sama sebelumnya. Perbedaannya ialah mitra tidak mengelola sistem penyediaan air minum (SPAM) DKI dari hulu ke hilir melainkan hanya melakukan pengoperasian di sebagian instalasi pengolahan air (IPA) milik PAM Jaya.

"Operasional dan pelayanan dilakukan secara penuh oleh PAM Jaya," kata Arief. Melalui skema bundling ini, PAM Jaya juga dapat melakukan pengakhiran kerja sama dan memiliki hak akses karena aset kerja sama dimiliki dan dikuasai oleh PAM Jaya. (OL-14)