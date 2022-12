Dukung Program Karang Taruna, Wali Kota Benyamin Raih Penghargaan Satyalancana

MALAM puncak inaugurasi hari ulang tahun ke-14 Kota Tangerang Selatan di Aula Kampus 2 UNPAM, berlangsung khidmat dan meriah, kemarin malal

Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) memberikan penghargaan kepada tokoh masyarakat serta sejumlah instansi karena dinilai telah berkontribusi pada kemajuan Tangsel.

Menariknya, di tengah acara HUT, Wali Kota Benyamin Davnie juga turut meraih penghargaan. ia meraih Satyalancana Dharma Aditya Karya Mahtva Yodha (AKMY) Award 2022, dari Pengurus Nasional Karang Taruna, yang ia terima langsung di Kota Solo, Jawa Tengah.

Penghargaan ini sebagai bukti atas kepedulian kepala daerah atas perkembangan dan kemajuan karang taruna. Sekaligus karya bakti dan pengabdian sosial, yang telah dilakukan bersama-sama dan berkolaborasi dengan karang taruna.

Menurut Benyamin, segala penghargaan yang diberikan pihak lain kepada dirinya dan Pemkot Tangsel harus dimaknai positif. Hal ini menunjukan pembangunan Tangsel sudah on the right track.

"Alhamdulillah, malam ini saya menerima Satyalancana tepat di acara puncak HUT Tangsel ke-14. Anggap ini kado terindah dalam perjalanan kepemimpinan saya sebagai Wali Kota. Sekaligus saya memohon maaf tak bisa hadir secara langsung di Tangsel," ujarnya secara virtual dari Kota Solo.

Ke depan, tambah Benyamin, Pemkot fokus menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di Tangsel.

"Tugas kami bekerja sepenuh hati untuk memastikan masalah yang ada di Tangsel segera tertangani dengan baik. Untuk itu melalui program pembangunan yang sedang dan akan dijalankan dibutuhkan kolaborasi dan kerja sama dari semua pihak. Insyaallah, tahun mendatang, Tangsel akan lebih kuat dan warga lebih sejahtera," tandas Benyamin.

Turut hadir dalam acara puncak HUT ke 14 Tangsel diantaranya Wakil Wali Kota Pilar Saga Ichsan, Sekda Bambang Noertjahjo, Ketua DPRD Tangsel Abdul Rasyid, unsur Forkopimda, para kepala OPD, camat dan lurah. Hadir pula tokoh masyarakat, pemuda dan mahasiswa. Acara dimeriahkan oleh tari-tarian & fashion show. Di awal kegiatan, dibacakan do'a untuk korban bencana gempa Cianjur.

Ada lebih dari 10 kategori penghargaan yang diberikan Pemkot Tangsel kepada instansi, lifetime achievement untuk tokoh, dan hadiah untuk pemenangan lomba seperti logo HUT 14 Tangsel, lomba membatik Tangsel, mobile legends dan lainnya. Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Wali Kota Pilar Saga Ichsan. (OL-7)