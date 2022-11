Harga Sembako Merangkak Naik Jelang Natal, Telur Dijual Rp30 Ribu/Kg

MENJELANG Natal dan Tahun Baru harga telur merangkak naik. Seperti di Pasar Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur, harga telur ayam kini dijual Rp30 ribu per kilogram. Sementara itu, harga daging ayam perekornya kini mencapai Rp33 ribu.

Salah satu pedagang pasar, Nanda mengatakan kenaikan harga telur ayam dan daging ayam sudah terjadi sejak satu minggu terakhir. "Sekarang harga telur naik, sebelumnya harganya Rp27 ribu kini jadi Rp30 ribu per kilogramnya," ujar Nanda saat ditemui jurnalis MGN di kiosnya, Rabu (30/11/2022).

Nanda menuturkan kenaikan telur sudah terjadi di tingkat distributor sehingga para pedagang eceran pun terpaksa menaikan harga jualnya.

Selain harga telur, kenaikan harga juga terjadi pada daging ayam. Kini, harga daging ayam menjadi Rp33 ribu per ekor. "Mengalami kenaikan harga sebesar Rp3 ribu per ekornya yang sebelumnya di kisaran Rp30 ribu per ekor," tuturnya.

Menurut pedagang, kenaikan harga ini memang sering terjadi terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. Meski belum terlalu tinggi, menjelang perayaan Hari Natal dan Tahun Baru harga pasti melonjak.

Sementara itu, salah satu pembeli Sri mengaku menyiasati kenaikan harga dengan mengurangi jumlah pembelian. "Sekarang saya mengurangi pembelian biasanya 2 kilo kini menjadi 1 kilo," akunya.

Para pedagang dan pembeli berharap ada upaya dari pemerintah untuk menekan kenaikan harga kebutuhan pokok yang saat ini mulai merangkak naik. (Mhd/A-3)