Pj Gubernur DKI: Jalur Sepeda Bisa Lebih Berkualitas

PENJABAT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono segera membahas terkait efisiensi pengadaan jalur sepeda di Jakarta. Menurutnya, jalur sepeda jauh lebih efektif dan berkualitas untuk digunakan pesepeda.

"Saya minta untuk dikaji terus. Saya juga minta pikirkan jalur sepeda mana lagi yang memang efektif dan bekualitas," jelas Heru di Balai Kota, Jumat (18/11).

Adapun evaluasi yang akan disorot ialah titik atau lokasi untuk pembangunan jalur sepeda yang sesuai dan berkualitas. "Seperti apa tempatnya, di mana dan titiknya," imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Heru menerima kunjungan dari Komunitas Pesepeda Bike to Work (B2W) dan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP).

Ketua Komunitas Pesepeda B2W Indonesia Fahmi Saimima pun mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta untuk mengoptimalkan pembangunan jalur sepeda. Dalam hal ini, jalur yang lebih efisien dan efektif.

Fahmi menyebut kunjungan komunitas mereka sebagai bentuk silaturahmi dan kontrol publik untuk memastikan pembangunan jalur sepeda di wilayah Ibu Kota.(OL-11)