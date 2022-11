Lima Barbershop Paling Rekomendasikan di Wilayah DKI Jakarta 

KEBUTUHAN menata dan mencukur rambut tak hanya milik kaum Hawa, tetapi juga kaum Adam. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, beragam pilihan barbershop semakin menjamur di Jakarta.

Berikut rekomendasi barbershop yang tersebar di Jakarta dan layak menjadi pilihan bagi kaum pria untuk tampil lebih keren.

1. Captain Barbershop

Satu di antara barbershop yang sedang naik daun adalah Captain Barbershop. Didirikan sejak 2015, Captain Barbershop kini telah memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia yakni mencapai 66 barbershop.

Tak hanya di Jakarta, Captain Barbershop juga telah melebarkan sayapnya ke sejumlah daerah di Tanah Air, mulai dari Bandung, Surabaya, hingga Medan.

Mengusung konsep manly, Captain Barbershop menawarkan beragam perawatan rambut terlengkap bagi para pria. Beberapa pelayanan yang diberikan oleh Captain Barbershop adalah grooming/cukur, hair spa, smoothing, perming, coloring, anti dandruff treatment, hair repair, dan juga hair system.

"Prospek bisnis barbershop saat ini sedang kembali ke masa prima nya setelah mengalami masa sulit akibat Covid-19," ujar Yogi Ang, CMO Captain Barbershop.

Keunggulan lain Captain Barbershop adalah memiliki capster berpengalaman, tempat yang mewah dan nyaman sehingga cocok untuk para pria kekinian.

“Kami memiliki harga yang worth it mulai dari Rp60.000 hingga Rp100.000, pelanggan sudah dicukur rambutnya, dikeramas, dipijat, handuk hangat, hot stone, air minum dan juga distyling dengan pomade. Karena kami sangat mementingkan customer experience,” ungkapnya.

Captain Barbershop buka dari setiap hari mulai pukul 10.00 sampai 21.00 WIB. Untuk informasi lebih lanjut bisa cek langsung di akun Instagram dan TikTok resmi Captain Barbershop, @captainbarbershopid.

2. Di Bawah Pohon Barbershop

Barbershop yang berlokasi di Jalan H. Agus Salim No.60, Menteng, Gondangdia, Jakarta tersebut memiliki nama yang unik.

Terinspirasi dari tukang cukur rambut tradisional yang sering mangkal di bawah pohon, maka barbershop ini diberi nama Di Bawah Pohon Barbershop.

Untuk memberikan kenyamanan bagi para pelanggannya, Di Bawah Pohon Barbershop menyediakan aroma terapi dan memutar musik.

3. Paxi

Paxi Barbershop pertama kali dibuka di sebuah ruko di kawasan Pamulang pada 1991. Namun, Paxi sampat gulung tikar selama tujuh tahun dan kembali bangkit pada 1998 di Plaza Senayan.

Perlahan, Paxi Barbershop semakin berkembang dan banyak diminati para pria untuk memotong rambut. Nama Paxi pun semakin dikenal ketika Presiden Keenam Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, memangkas rambut di barbershop tersebut.

Tersebar di sejumlah mal-mal besar di Jakarta, Paxi Barbershop memiliki pelayanan berupa crembath, shaving, pijat refleksi, hingga pewarnaan rambut.

4. Chief Barbershop

Chief Barbershop memiliki barberman yang ramah dan bisa mendiskusikan potongan rambut yang cocok untuk kamu. Saat ini, Chief memiliki empat gerai barbershop, mulai dari di Senopati, Ciragil, Cipete, dan Kemang.

Dengan harga yang relatif terjangkau, kamu bisa mendapatkan paket cuci rambut, potong, pijat dan juga pemakaian pomade. Untuk semakin memberikan rasa nyaman, Chief Barbershop juga memiliki coffee shop di dalamnya.

Jadi, kamu bisa menikmati kopi dan makanan ringan sembari menunggu antrean. Berkat pelayanan yang dimiliki, Chief Barbershop Jakarta pernah terpilih sebagai The Best Barbershop pada 2015 by Men's Health Magazine.

5. Barber Pop

Barber Pop pertama kali didirikan pada 2011 dan menawarkan solusi bagi Anda yang membutuhkan layanan potong rambut dan styling. Barber Pop memiliki pelayanan berupa paket potong rambut yang meliputi cuci rambut, potong rambut, dan pencukuran.

Sebagai sentuhan akhir untuk memaksimalkan penampilan kamu, Barber Pop juga memberikan pomade. Memberikan pijatan di kepala dan bahu, Anda dijamin bakal nyaman selama memtong rambut di Barber Pop. (RO/OL-09)