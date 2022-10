William Wongso Berbagi Resep Masakan ke PKK Kabupaten Tangerang

PAKAR kuliner Indonesia, William Wirjaatmadja Wongso, berbagi resep masakan Nusantara ke Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Tangerang. Chef internasional ini memberikan resep memasak yang sehat kepada ibu-ibu PKK menyambut event internasional Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia’s (PEMSEA) Network of Local Governments (PNLG) di Kabupaten Tangerang pada 25-29 Oktober 2022.

Jauh hari sebelum perhelatan berskala internasional itu digelar, Wiliam Wongso berbagi cara mengolah masakan pindang kuning, udang, dan cumi kepada ibu-ibu PKK di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Selasa (18/10). Acara ini digelar di Gedung Serbaguna Kecamatan Mauk yang dihadiri Ketua TP PKK Yuli Zaki Iskandar, Wakil Sekretaris TP PKK Kabupaten Tangerang Yeni, Rismawati Maesyal Rasyid, dan para anggota TP PKK Kecamatan Mauk.

Wakil Ketua TP PKK Kecamatan Mauk, Imas Kholid Mawardi, mengaku sangat berbahagia lantaran chef internasional itu hadir memberikan pelatihan dan resep masakan kepada para ibu-ibu PKK. Mereka diajari cara memasak yang benar, cara menyimpan ikan dan daging agar tahan lama, serta teknik pengolahannya. "Dalam pelatihan memasak tersebut diikuti juga warga pelelangan, khususnya Desa Ketapang sebanyak 60 peserta," katanya dalam keterangan teertulis, Rabu (19/10).

Chef William juga memberikan teknik mengolah ikan hasil laut dan cara memasak dengan cara dipepes. Dengan demikian, para kader PKK dapat menambah ilmu menyajikan masakan yang sehat dan enak. Para kader PKK juga diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu yang didapatkan baik di rumah maupun dalam kegiatan lain. "Ibu-ibu PKK makin senang masak karena dikasih resep masakan dan diajarkan cara-caranya juga sama chef William," katanya.

Wakil Sekretaris TP PKK Kabupaten Tangerang mengungkapkan banyak ilmu yang dapat diterima dalam pelatihan memasak dari chef William Wongso. Banyak cara menyajikan hidangan dengan menu masakan baru yang selama ini belum diketahui. "Semoga dengan pelatihan ini khususnya bagi kader PKK bisa meningkatkan kembali pengetahuan dalam pelaksanaan 10 program pokok PPK khususnya untuk wilayah di Kabupaten Tangerang," katanya. (OL-14)