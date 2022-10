Angkat Pariwisata, Kota Deltamas Selenggarakan Festival Kebudayaan Jepang-Indonesia

SINAR Mas Land dan Sojitz Corporation melalui PT Puradelta Lestari Tbk menyelenggarakan festival kebudayaan Jepang-Indonesia Deltamas Matsuri 2022 pada Sabtu (1/10) dan Minggu (2/10). Deltamas Matsuri merupakan ajang pertunjukan keberagaman budaya Jepang-Indonesia yang bertujuan melestarikan budaya dan meningkatkan pariwisata serta industri kreatif bagi komunitas masyarakat Jepang-Indonesia sekitar Kota Deltamas juga wilayah Jakarta-Jawa Barat.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memberikan apresiasi atas penyelenggaraan Deltamas Matsuri 2022. "Harapannya kegiatan ini semakin menarik wisatawan Jepang berkunjung ke Indonesia serta dapat memperluas peluang dan mempromosikan pariwisata Indonesia kepada Jepang."

Pada kesempatan yang sama Direktur Operasional Kota Deltamas Robertus Satriotomo memaparkan kegiatan ini diadakan di Kota Deltamas karena ekspatriat Jepang banyak yang bekerja di kawasan industri GIIC dan sekitar Cikarang. "Ini cukup besar dalam menggerakkan roda ekonomi di kawasan industri dan pelaku UMKM khususnya di Kabupaten Bekasi."

Deltamas Matsuri menghadirkan guest star di antaranya Armand Maulana, Hiroaki Kato, Genki, Gea Ren-Ai Ft. Ryuu Band, Shojo Complex, Cikarang Keion Club, Akemi, Galaxy Jazz Orchestra, Jakarta Keion Club, Anies Ft. Koral Band, Nekodachi, Rozen Girl, Avenue J, Naira, Amai Monogatari, dan lainnya. Acara ini dimeriahkan juga dengan Cosplay Parade dan Senam Zumba-Aerobic. Terdapat juga Jepang-Indonesia bazaar, kompetisi olahraga, dan jajanan kuliner UMKM. Acara ini terbuka untuk masyarakat umum dan free entry mulai jam 10.00-21.00 WIB.

Ajang itu merupakan kerja sama Komunitas Alumni Jepang di Indonesia dan Kota Deltamas (KAJI) serta didukung oleh Kedubes Jepang, Japan Foundation, JETRO, Japan National Tourism Organization (JNTO), The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS), Cikarang Japan Club (CJC), Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Bekasi, Kadin Kabupaten Bekasi, Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE) di Indonesia, hingga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (RO/OL-14)