Komit Beri Layanan Terbaik dalam Berbelanja dan Angkat para Pelaku Seni, Astro Gandeng Museum of Toys

BERKOLABORASI adalah hal biasa dalam sebuah bisnis. Hal itulah yang dilakukan Astro. Mereka resmi bekerja sama dengan produsen Art Toys National, Museum of Toys, sebagai bagian dari komitmen perusahaan untuk memberikan yang terbaik untuk konsumen dalam berbelanja kebutuhan harian.

Dalam rangka ulang tahun yang pertama, Astro dan Museum of Toys meluncurkan acara 1nstellar yang diadakan di Cove Batavia PIK pada 15–25 September dengan berbagai acara sekaligus memeperkenalkan varian produk baru Astro Goods dan Astro Kitchen. Konsumen sudah dapat menikmati Astro Goods yang berupa produk private label dari Astro yang terdiri dari kumpulan makanan ringan, bahan masakan segar, paket siap masak hingga kebutuhan kerajinan tangan bagi anak-anak di seluruh area jangkauan Astro.

Konsumen yang berada di daerah Kelapa Gading pun sejak 1 September sudah bisa menikmati produk Astro Kitchen yang terdiri dari produk makanan dan minuman siap santap. Ke depannya, produk Astro Kitchen akan hadir di lebih banyak area jangkauan Astro.

“Konsep 1ntersellar adalah perpaduan angka 1 yang merupakan ulang tahun pertama Astro, dan interstellar yang berarti perjalanan antar bintang dengan memperkenalkan Airo yang merupakan maskot Astro sebagai robot astronaut. Seperti Astronaut yang selalu berinovasi, di acara kali ini Astro juga menghadirkan Astro Goods dan Astro Kitchen yang tentunya dengan beragam diskon yang menarik,” kata Co-Founder & Chief Business Development Officer Astro, Sherlyn Gautama.

Selama 10 hari, pengunjung 1nterstellar dapat menikmati beragam acara menarik, di antaranya light festival, art installation, pop up market, music entertainment, art performance, photospot, apps product education, games, chill & relax corner dan Astro shopping experience.

Museum of Toys, produsen Art Toys pertama di Indonesia dengan kurang lebih 15.000 koleksi sejak 2008, koleksi terbanyak dan terbesar di Asia ini, sangat mengapresiasi kerja sama dengan Astro. Hadirnya Patung Raksasa Airo setinggi 2,5m menjadi daya tarik yang menarik untuk para pengunjung. Museum of Toys memproduksi karya ini satu-satunya untuk di persembahkan kepada masyarakat.

“1nstellar diusung oleh Museum of Toys, berkonsep antariksa yang digelar 15–25 September 2022 di Cove at Batavia PIK. Makna dari konsep ini adalah di antara bintang-bintang yaitu sebuah perjalanan melalui ruang dan waktu di luar angkasa, menemukan tujuan dan makna hidup hadirnya sosok Airo (maskot Astro) di jagad raya. Astro dan Museum of Toys ingin menghasilkan karya dan pengalaman yang mengesankan dalam pikiran pengunjung,” kata Founder Museum of Toys, Deasy Varianti Susanto.

Kolaborasi itu juga merupakan bentuk nyata inovasi Astro yang tidak pernah berhenti dan kreativitas Museum of Toys dengan visinya untuk mengangkat para pelaku seni dan creator Indonesia, menjadikan ajang ini sebagai jendela bagi para creator Indonesia untuk berkreasi dan menampilkan karya mereka pad bangunan-bangunan instalasi yang menarik dan dapat dinikmati para pengunjung.

Sherlyn kembali menegaskan bahwa Astro akan selalu berinovasi dalam upaya menjadi pemimpin di industri sehingga bisa memberikan kemudahan semua masyarakat Jadetabek dalam memenuhi kebutuhan hariannya. “Astro dalam satu tahun pertamanya sudah diunduh lebih dari 1,2 juta pengguna juga tidak lepas dari kerja keras para Astronauts dan dukungan konsumen. Dan hal ini selalu mengingatkan kami bahwa inovasi tidak pernah boleh berhenti,” ujar Sherlyn. (RO/A-1)