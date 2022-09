Mulai Hari Ini, Trans-Jakarta Beroperasi 24 jam

BADAN Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor transportasi di Jakarta, PT Transportasi Jakarta (Trans-Jakarta) mengoperasikan armada selama 24 jam, yang efektif berlaku mulai hari ini, Senin (12/9).

"Layanan 24 jam setiap hari ini berlaku di 13 koridor," kata Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Trans-Jakarta Anang Rizkani Noor, Senin (12/9).

Pada waktu operasional reguler, Trans-Jakarta beroperasi mulai pukul 05.00-22.00 WIB.

Baca juga: Mulai Hari Ini Hingga Selasa, TransJakarta Tutup Sementara 13 Halte

Waktu operasional itu kemudian diperpanjang dengan angkutan malam hari, yang beroperasi mulai pukul 22.00-05.00 WIB.

"Semoga penambahan waktu layanan ini ikut membantu masyarakat di saat harga BBM naik," ucapnya.

Untuk mendukung operasi 24 jam setiap hari, maka, selain armada bus, Trans-Jakarta juga memastikan petugas di halte dan bus juga disesuaikan.

"Kami mengimbau pelanggan tetap waspada dan berhati-hati bepergian di malam hari," kata Anang.

Trans-Jakarta menggunakan armada sekitar 3.500 bus, yang dioperasionalkan oleh operator untuk melayani angkutan umum massal baik untuk layanan dengan halte (BRT) atau non BRT.

Dari jumlah itu, sekitar 30 unit di antaranya sudah menggunakan bahan bakar listrik.

Sementara itu, tarif angkutan umum massal TransJakarta tidak mengalami penyesuaian setelah harga BBM bersubsidi naik.

Pemprov DKI Jakarta mengucurkan subsidi BBM sekitar Rp62,5 miliar untuk Trans-Jakarta. Dengan begitu, tarif Trans-Jakarta tetap Rp3.500.

Adapun besaran harga BBM bersubsidi, yakni Pertalite naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, Solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, dan Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter. (Ant/OL-1)