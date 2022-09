Harga Telur Ayam Ras Mulai Turun di Kota Depok jadi Rp28 ribu/kg

SAAT isu penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menyeruak di khalayak ramai, harga telur ayam malah mengalami penurunan di Kota Depok, Jawa Barat.

Dari pantauan di Pasar Rakyat Cisalak, Kota Depok, sejumlah pedagang mengaku harga telur ayam turun ke level Rp28 ribu per kg, yang sebelumnya Rp30 ribu per kg, atau turun Rp2.000 per kg.

"Udah turun tuh, hari ini kita sudah jual seharga Rp28 ribu per kg. Kalau pekan lalu kita masih jual Rp30 ribu per kg," kata Mutiah, salah satu pedagang di Pasar Cisalak, Kamis (1/9).

Ia mengungkapkan biasanya ditengah gonjang-ganjing penaikan harga BBM begini, harga-harga kebutuhan pokok justru merangkak naik. "Namun kali ini harga telur malah berangsur stabil. Beberapa komoditas lainnya juga tetap normal," ungkap Mutiah.

Menurut Mutiah, dari info yang didapatnya penyebab kenaikan harga telur akibat naiknya harga pakan. Apa sekarang harga pakan ayam turun lalu harga telur turun, dirinya mengaku tidak tau. “Ya, ini karena pakan ternak turun, insya Allah akan terus stabil,” harapnya.

Kepala Tata Usaha Pasar Rakyat Cisalak, Budi Haryanto mengatakan dua pekan lalu harga telur di Pasar Rakyat Cisalak yang merupakan pasar terbesar di Kota Depok, Jawa Barat itu sempat meroket.

"Harga telur ayam kampung sempat di level Rp35 ribu per kg, telur ayam ras di level Rp30 ribu per kg. Kenaikan harga ini membuat daya beli masyarakat berkurang, " ujarnya.

Ia mengatakan, dari pengakuan pedagang, mereka sudah menjual telur ayam kampung dan ras sudah dibawah Rp30 ribu per kg.

Menurut Budi, harga telur ayam yang sempat melangit karena terpengaruh dengan adanya kenaikan pakan ternaik.

Sekeretaris Daerah Kota Depok, Supian Suri mengungkapkan, akan terus melakukan langkah-langkah untuk menekan harga telur dan komoditas barang lainnya. "Kami telah berkoordinasi dengan Disperindag Provinsi dan Bank Indonesia untuk menekan laju inflasi. Mudah-mudahan kenaikan disebabkan oleh pasokan dan cuaca ini terus normal,” katanya. (OL-13)

