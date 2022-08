DKI Siap Jadi Tuan Rumah Forum Urban 20

DKI Jakarta akan menjadi tuan rumah Urban 20 (U20) Mayors Summit. Acara yang akan diselenggarakan pada 30-31 Agustus, menjadi forum kepemimpinan Jakarta pada U20 tahun ini.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ini salah satunya akan memberi kesempatan bagi para pemimpin kota U20 untuk memperkuat kolaborasi dan berikan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia pada G20 Leaders Summit yang akan berlangsung di Bali pada tanggal 15-16 November 2022 mendatang.

Gubernur DKI Anies Baswedan mengatakan event ini sebagai wadah diskusi saling tukar pikiran, ide, dan gagasan untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks dengan lebih baik.

“Dengan semakin meng-kota-nya dunia ini, maka kota memiliki peran penting sebagai garda terdepan untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh warga kota”, kata Anies dalam keterangannya, Sabtu (27/8).

Baca juga: Anies: Masa Depan Kota Maju Ditandai dengan Dominasi Pejalan Kaki

Melalui U20, kota-kota yang mewakili negara-negara anggota G20 berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah nasional untuk mengatasi tantangan paling mendesak yang dihadapi dunia, termasuk pemulihan krisis akibat pandemi covid-19, darurat iklim, dan peningkatan ketimpangan struktural.

Pada tahun ini, U20 akan berfokus pada isu dan tantangan yang dihadapi oleh kota-kota akibat pandemi covid-19. Sehingga tema yang diangkat adalah “Kota Pascapandemi”.

Ada tiga bidang utama yang akan dibahas, yaitu Investasi Kesehatan dan Perumahan Rakyat sebagai Landasan Pemulihan Ekonomi dan Sosial untuk Semua, Mendorong Transisi Energi Berkelanjutan dan Akses yang Adil untuk Mobilitas Berkelanjutan, dan Memberikan Edukasi dan Pelatihan tentang Masa Depan Pekerjaan demi Akses Pasar Kerja yang Merata untuk Semua.

Selain itu diselenggarakan tiga acara pendukung yang berlangsung secara paralel pada 30 Agustus 2022, pada pukul 09.00-11.30 di Hotel Fairmont Jakarta dan Perpustakaan Nasional sebagai berikut:

Baca juga: Tak Lama Lagi Lengser, Wagub: Ada Solusi Terbaik untuk Kemacetan Jakarta

1.“International Symposium Catalyzing Economic Recovery through Urban Regeneration”, diselenggarakan bersama World Bank.

2.“High Level Talk-show: Service innovation in GBV prevention and response as part of inclusive social recoveries in DKI Jakarta”, diselenggarakan bersama United Nations Development Programme (UNDP).

3.“Digital Governance in Accelerating Sustainable Development and Climate Resiliency”, diselenggarakan bersama dengan Smart Change Project & UCLG ASPAC.

4.“Urban Infrastructure for Circular Economy and a Just Transition”, diselenggarakan bersama dengan Global Solutions Initiative.

5.“Enabling Cities, Caring Cities”, diselenggarakan oleh The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA).

(OL-11)