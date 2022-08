Anies Baswedan Tetapkan Tarif Integrasi Transportasi Rp10 Ribu

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan resmi menetapkan tarif integrasi transportasi Transjakarta, MRT, dan LRT dengan nominal maksimal sebesar Rp10 ribu. Kebijakan tarif integrasi tiga moda transportasi itu diberlakukan mulai Kamis (11/8).

Melalui laman media sosial Jak Lingko menyatakan bahwa pelayanan tarif transportasi MRT, LRT, dan TansJakarta sudah dapat diakses oleh masyarakat. "Mulai hari ini sudah bisa menikmati tarif integrasi pada moda MRT Jakarta, LRT Jakarta, serta TeansJakarta hanya melalui aplikasi JakLingko," ucap Jaklingko melalui media sosial.

Pihak Transjakarta melalui Humas Anang Rizkani Noor menjelaskan bahwa meskipun Transjakarta memiliki rute yang lebih banyak. Namun mereka sudah mempersiapkan aspek yang mendukung tarif integrasi.

"Transjakarta itu kan beda ya dengan MRT. Kalau MRT kan lurus ya, kalau kami kan banyak sekali, mulainya dari mana, keluarnya dari mana. Nah itu sudah kami siapkan semua dari awal sampai akhir. Jadi kalau masuk-keluar di mana sudah kami siapkan semua, kami sudah latih tim untuk melakukan integrasi tarif ini," kata Anang.

Meskipun sudah berintegrasi, pengguna masih harus melakukan tap out untuk mengakses moda transportasi lain. "Iyalah harus tap out dulu. Makanya itu kampanye tolong bisa dibantu media harus tap in dan harus tap out. Kalau tidak, nanti dikurangi kalau masuk di berikutnya. Jadi misalnya hari ini tidak tap out nanti kalau mau masuk lagi besok dia akan terkunci," ujar Anang.

Berdasarkan unggahan dari laman Instagram Jaklingko hanya beberapa koridor sudah terintegrasi seperti koridor 1 Blok M-Kota dan koridor 3 Kalideres-Pasar Baru. (OL-14)