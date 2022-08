OK OCE dan IWAPI Tangsel Kerja Sama Pemberdayaan Pelaku UMKM

ORGANISASI gerakan sosial One Kecamatan One Center Enterpreneurship (OK OCE) menghadiri pelantikan dan pengukuhan pengurus Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Tangerang Selatan (Tangsel) sekaligus untuk mendukung kegiatan IWAPI DPC Tanggerang Selatan.

Selain itu, OK OCE dan IWAPI DPC Tangsel melakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU) untuk menjalin kerja sama dalam mendukung pelaku usaha, mikro. kecil dan menengah (UMKM) perempuan.

"Pelaku UMKM perempuan turut berperan dalam pemulihan ekonomi hingga penciptaan lapangan kerja tinggi," kata Ketua Umum OK OCE Iim Rusyamsi dalam keterangan pers, Rabu (3/8).

Ketua Umum OK OCE Iim Rusyamsi dan Ketua Umum DPC IWAPI Kota Tangsel, Nydia Hary Mulyanti telah menandatangani kerja sama MoU.

Dalam acara penandatanganan MoU itu turut disaksikan istri Menparekraf Nur Asia Uno, Ketua Umum DPP IWAPI, Nita Yudi, serta Ketua Umum DPP IWAPI Provinsi Banten Lilis Komariah.

Dengan adanya penandatanganan MOU kerja sama antara OK OCE dengan IWAPI Tangsel ini diharapkan turut berkontribusi membantu pemerintahan dalam pemulihan ekonomi.

"Salah satu caranya adalah dengan berwirausaha, yang sekarang pelaku usaha khususnya UMKM didominasi oleh perempuan," ungkap Iim.

Iim juga menambahkan, saat ini jumlah pengusaha di Indonesia sekarang telah memasuki peringkat jumlah terbanyak ke-17 dunia berdasarkan International Labour Organization (ILO) – MIWE 2020.

Saat acara penandatanganan MoU, Nur Asia Uno memberikan motivasi kepada semua anggota dan pengurus IWAPI Tanggerang Selatan.

"Jumlah pengusaha Wanita di Indonesia terus meningkat pesat dan memberikan andil pada penciptaan lapangan kerja di Indonesia," jelasnya.

"Diharapkan dengan adanya MoU kerja sama OK OCE dengan IWAPI Tanggerang Selatan ini dapat saling mendukung untuk mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan dalam pemulihan ekonomi," papar Nur Asia Uno. (RO/OL-09)