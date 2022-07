Kepolisian Pastikan The Jakmania Tidak Buat Keributan di Stasiun Manggarai

KEPOLISIAN memastikan tidak ada keributan saat suporter Persija Jakarta, The Jakmania memenuhi Stasiun Manggarai pada Minggu (24/7) malam.

Kanit Reskrim Polsek Tebet AKP Gatot Sumda menjelaskan tidak ada keributan saat The Jakmania mendatangi Stasiun Manggarai. Ia menyebut The Jakmania yang berjumlah sekitar ratusan orang itu ke Stasiun Manggarai karena akan pulang setelah menonton Persija Jakarta di Jakarta Internasional Stadium. Gatot memastikan tidak ada fasilitas yang rusak saat The Jakmania memenuhi Stasiun Manggarai.

"Jadi mereka mau pulang. Bukan mau ribut," kata Gatot, ketika dihubungi, Senin (25/7).

Gatot menjelaskan pada Minggu (24/7) pukul 24:00 WIB, personel Polsek Tebet dan patroli Samapta Polres Jakarta Selatan datang mengimbau para suporter agar keluar dari Stasiun Manggarai dan membubarkan diri untuk kembali ke rumahnya masing-masing.

Sebelumnya, para suporter persija Jakarta tampak memenuhi stasiun manggarai pada Minggu, 24 Juli 2022 malam pukul 23.50 WIB. Itu terekam oleh kamera handphone milik seorang Jakmania dan diunggah di sosial media instagram @merekamjakarta.

Menurut informasi yang beredar, suporter Macan Kemayoran tersebut memenuhi stasiun Manggarai diduga menunggu salah satu oknum supporter Persib Bandung yang telah menendang seorang Jakmania di Stasiun Jatinegara.

"Sejumlah suporter Persija Jakarta tampak memenuhi Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan pada Minggu (24/7)sekitar pukul 23.50 WIB. Mereka diduga datang untuk menunggu oknum suporter Persib Bandung yang telah menendang rekan suporter Persija Jakarta di Stasiun Jatinegara, Jakarta Timur pada Minggu (24/7) siang," dikutip dari @merekamjakarta. (OL-8)