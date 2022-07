Citayam Fashion Week Milik Baim Wong? Ini Klarifikasinya..

CITAYAM Fashion Week sudah menjadi hal yang biasa di telinga masyarakat Indonesia. Apalagi dengan banyaknya artis-artis yang ikut mengekspos kegiatan tersebut. Hal itu membuat Tiger Wong Entertainment, yaitu perusahaan milik Baim Wong, mendaftarkan Citayam Fashion Week sebagai merek Kekayaan Intelektual di laman situs Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) pada Rabu (20/7).

Meski masih dalam status tahap dalam proses namun, pendaftaran merek tersebut sudah menuai banyak pro dan kontra di dunia maya. Tak jarang pengguna media sosial menyamakan fenomena ini dengan kasus serupa dari sesama artis yang lain.

“Created by the poor, stolen by the rich,” cuit @stefxxxxxxxxxxx di twitter.

Ada banyak komentar serupa yang ditulis netizen di kolom komentar postingan terbaru Baim Wong. Netizen lainnya berkomentar, “Malu wei malu.”. Bahkan, postingan terbaru Baim Wong itu tidak mengungkit berita tentang Citayam Fashion Week, namun isi komentarnya sebagian besar berisi berita tersebut.

Dengan nomor permohonan JID2022052181, Citayam Fashion Week digolongkan sebagai jasa dengan deskripsi di antara lain hiburan dalam sifat peragaan busana, layanan hiburan yaitu menyediakan podcast di bidang mode, layanan pelaporan berita di bidang fashion dan sebagainya. Deskripsi tersebut menjelaskan secara ringkas tentang Tiger Wong Entertainment dan Citayam Fashion Week.

Selain Tiger Wong Entertainment, perusahaan Indigo Aditya Nugroho juga mendaftarkan Citayam Fahion Week sebagai merek di laman PDKI pada Kamis (21/7), sehari setelah perusahaan Baim Wong. Indigo Aditya Nugroho mendaftar dengan nomor permohonan JID2022052496 dan deskripsi di antara lain ajang pemilihan kontes (hiburan), expo mengenai kesenian, kebudayaan, dan pendidikan, fashion show (hiburan), hiburan dalam sifat peragaan busana, jasa hiburan, yaitu menyediakan acara hiburan langsung dan sebagainya.

Yang membedakan kedua permohonan tersebut adalah konsultan. Tiger Wong Entertaiment memakai jasa Anggi Avianica Putri S.E. sebagai konsultan. Sementara Indigo Aditya Nugroho tidak memakai jasa konsultan.

Baim Wong akhirnya buka suara setelah dianggap mendompleng ketenaran Citayam Fashion Week. Lewat laman akun Instagram miliknya @baimwong, Senin (25/7), suami Paula Verhoven itu menegaskan bahwa Citayam Fashion Week itu bukan miliknya.

"Ini milik mereka semua, ini milik Indonesia. Saya hanyalah orang yang punya visi menjadikan Citayam Fashion Week sebagai ajang untuk membuat trend ini menjadi wadah yang legal, dan ga musiman," jelasnya.

Lebih jauh, ia mengaku ingin memajukan fesyen Indonesia di mata dunia. Awal niatan ini, diakui Baim, berawal dari niatan istrinya yang memang memahami dunia fesyen.

"Karena dia mengerti dunia fashion, dan dia melihat Citayam Fashion Week ini adalah gerakan di mana orang-orang sudah mempedulikan fashion. Dan ternyata di Indonesia, fashion itu ga harus mahal dan mereka bangga memakainya," paparnya.

Menurutnya, kebanggaan itulah pencapaian terpenting dan harus dibudidayakan. Oleh karena itulah pihaknya tergerak untuk mendaftarkan hak merek Citayam Fashion Week ke DJKI Kemenkumham.

"Orang-orang dengan mimpi yang besar yang harus membantu mereka," imbuhnya.

Pihaknya juga sudah membicarakan hal ini secara lebih detail kepada Bonge, Roy, Kurma, sementara Jeje tidak hadir karena sakit tapi turut juga diundangnya. Baim menegaskan melakukan ini semua bukan demi kepentingan pribadi. Ia pun meminta maaf telah meresahkan banyak pihak mengenai hal ini.

"Saya hanya bagian dari kalian untuk bisa meraih mimpi ini. Tujuan besarnya lebih untuk kalian, lebih untuk Indonesia," pungkasnya. (OL-6)