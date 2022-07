Viral! Remaja SCBD Tidur di Jembatan Penyeberangan Dukuh Atas

Sebuah video yang memperlihatkan remaja SCBD (Sudirman, Citayem, Bojong Gede, Depok) tertidur di jembatan penyeberangan Dukuh Atas, Jakarta, viral di media sosial, Selasa (19/7/2022).

Para remaja yang ramai menjadi sorotan karena kerap berkumpul di Kawasan Stasiun Sudirman, Jakarta, tersebut terpaksa tidur di jalan karena ketinggalan kereta terakhir.

Aktivitas remaja SCBD di Jalan Jenderal Sudirman, kawasan Dukuh Atas, Menteng, Jakarta Pusat, belakangan ini viral di media sosial dan menyedot perhatian publik. SCBD ini bukan Sudirman Central Business District, sebuah kawasan perkantoran di Jakarta Selatan, melainkan komunitas para remaja dari wilayah luar Jakarta yang dipelesetkan menjadi Sudirman, Citayam, Bojong Gede, Depok (SCBD).

Fenomena remaja SCBD itu membuat kawasan seputar Stasiun Dukuh Atas dan Terowongan Kendal semakin ramai. Setiap sore para remaja dari berbagai daerah penyangga Ibu Kota itu berdatangan dan berkumpul di taman yang berdekatan dengan Stasiun MRT BNI Dukuh Atas dan Stasiun KRL Sudirman.

Mereka tidak sebatas anak-anak remaja yang datang dan nongkrong untuk menikmati suasana Ibu Kota saja. Mereka juga datang dengan outfit nyentrik ala street style Hollywood untuk membuat konten mengenai pergaulan remaja perkotaan di media sosial. Adu outfit di antara para remaja tongkrongan pun disajikan. Trotoar Dukuh Atas dijadikan catwalk untuk ajang fashion show ala mereka. Lalu akhirnya muncul istilah "Citayam Fashion Weeks", sebutan dari para warganet dan penggiat media sosial untuk aksi para remaja tersebut.

Aktivitas dan penampilan mereka kerap muncul di four your page atau FYP di media sosial seperti Tiktok, Hello, Instagram, dan Youtube. Bahkan, beberapa remaja yang nongkrong di kawasan Dukuh Atas tersebut saat ini tengah hits dan viral. Bonge dan Jeje, misalnya. Keduanya saat ini menjadi idola remaja SCBD.(X-10)