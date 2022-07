Kembali Berekspansi, LocknLock Buka Flagship Store di Margocity

PANDEMI covid-19 yang melanda seluruh dunia selama lebih dari dua tahun terakhir ini memang sempat membuat berbagai sektor kehidupan di masyarakat terganggung. Kini seiring meredanya wabah tersebut, tanda-tanda pemulihan ekonomi pun mulai terlihat.

Hal itu bisa juga dilihat dari aktivitas sejumlah perusahaan. Salah satunya ditunjukan produsen perlengkapan rumah tanga dan perlengkapan dapur asal Korea,

LocknLock. Mereka mulai berekspansi dengan membuka flagship store baru di Margocity Depok, Depok, Jawa Barat. Flagship store Margocity ini merupakan flagship store LocknLock ke-16. Dengan penambahan flagship store baru ini LocknLock semakin serius mengembangkan bisnis dan memperluas pasar di Indonesia untuk menjadi brandtop of mind di Indonesia.

“Flagship store LocknLock Margo City ini merupakan flagship store ke-4 yang kita buka di 2022. Flagship store sebelumnya berlokasi di Kemang Village, Senayan Park dan Lippo Mall Cikarang. Dengan penambahan ini jumlah flagship store LocknLock keseluruhan menjadi 16,” kata Presiden Direktur LocknLock Indonesia, Mr Kim II Hyeon.

Produk LocknLock selama ini identik dengan wadah penyimpanan makanan kedap udara, cookwaredan tumbler. Namun menjawab kebutuhan para pelanggan dan berkembangnya teknologi sangat pesat saat ini, LocknLock juga ikut beradaptasi dan berinovasi menghadirkan beragam home appliance untuk memudahkan kehidupan sehari–hari seperti air fryer, food dehydrator, oven, kompor listrik, smokeless girl, panci portable, dan sebagainya.

"Kami antusias dengan pembukaan flagship store Margocity ini karena kami bisa mewujudkan komitmen menghadirkan produk LocknLock untuk pelanggan kami khususnya yang berada di Depok dan sekitarnya. Para pelanggan kami akan mudah mendapatkan produk LocknLock yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan belanja dengan nyaman," kata Mr Kim II Hyeon lagi.

Untuk menarik minat, Grand opening flagship store LocknLock Margocity menawarkan promo diskon belanja produk LocknLock hingga 55%, promo belanja langsung bisa menjadi member dan kesempatan memenangkan lucky draw yang berhadiah 10 home appliance seperti air fryer, rice cooker, food dehydrator dan masih banyak lagi. Periode promo ini berlangsung sampai dengan 24 Juli.

"Kami akan terus mengembangkan bisnis dan menghadirkan produk–produk inovatif yang dibutuhkan para pelanggan kami. Komitmen kami pelanggan akan dengan mudah mendapatkan produk LocknLock yang mereka butuhkan dengan pengalaman belanja online atau offline dengan mudah dan nyaman. Untuk penjualan online kami juga bekerjasama dengan perusahaan e-commercedan ada official store LocknLock e-commerce. Dan untuk penjualan offlineagar LocknLock semakin dekat dengan para pelanggan, kami mentargetkan 10 flagship store buka di tahun ini," ujar Mr Kim II Hyeon

Tahun ini LocknLock telah mengakuisisi brand home appliance asal Korea, Jenniferoom. Jenniferoom adalah home appliance premium dengan nuansa warna soft yang menjadi ciri khas ala dapur Korea. Jenniferoom by LocknLock ini sudah hadir di Indonesia dan bisa dibeli melalui official store Locknlock yang ada di e-commerce ataupun di seluruh flagship store LocknLock. Produk Jenniferoom by LocknLock ini diantaranya Compact Oven Toaster, Pop Up Toaster, Multi Grill Pan, Egg Boiler dan Food Dryer. (RO/A-1)