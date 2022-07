Tangcity Mall Siapkan Kuliner Gratis untuk 1.100 Pengunjung

MEMASUKI Usianya yang ke 11 tahun pada 28 Juli 2022 nanti, Tangcity Mall mengajak para pengunjungnya untuk menikmati sejumlah kuliner dengan gratis.

"Pada Hari Ulang Tahun nanti kami siapkan makan gratis untuk 1.100 pengunjung di mall ini,' kata Building Manager Tangcity Mall, Rawanto.

Mereka, lanjutnya bisa menikmati aneka makanan yang tersedia di tenant mall Tangcity bersama teman, saudara maupun lainnya. "Hayo kita ajak teman maupun saudara untuk kumpul dan makan bersama di Tangcity," kata dia.

Para pengunjung, tambahnya, bisa mengambil kupon yang disiapkan oleh panitia. Setelah itu mereka bisa memilih makanan yang disukai di beberapa tenant.

Selain menikmati makanan secara gratis, tambah Rawanto, pengunjung juga akan dihibur dengan musik yang dimainkan oleh grub-grub band ibukota

Namun, mereka tetap harus disiplin program kesehatan (Prokes), seperti mengenakan masker, cuci tangan dan lainnya. 'Untuk Prokes tetap kita kedepankan, mengingat Covid-19 masih ada," papar dia.

Rawanto juga menjelaskan, dalam kegiatan tersebut pihaknya juga akan memberikan kupon makan kepada pengunjung yang belanja berbagai produk diatas Rp50 ribu.

Selain itu Rawanto menyebutkan di usianya yang sudah 11 tahun ini, Tangcity juga menghadirkan tenant-tenant baru, seperti Matahari, Transmart New Concept, Osbond Gym, Karaoke Inul Vizta, The Palace, My Style, Erigo, Mixue, dan Nano Reflexioloxy.

“Dengan bergabungnya tenant-tenant baru ini kami harap Tangcity Mall dapat terus menyajikan suguhan lifestyle yang up to date dengan tetap merawat nilai-nilai budaya berbelanja Indonesia,” kata dia.

Mudah-mudahan, lanjutnya, dengan hadirnya tenant itu di Tangcity, menjadi pilihan utama warga Kota Tangerang untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan sekaligus menunjang circular ekonomi Kota Tangerang.

Tangcity Mall pun, kata dia, tetap menjaga konsistensi sebagai One Stop Shopping Mall and Entertainment Centre dengan terus melakukan peremajaan fasilitas, membuka pusat kuliner baru, menghadirkan berbagai tenant terkini, dan terus berinovasi serta berkreasi menghadirkan acara dan program menarik.

“Kami selalu mengedepankan konsep baru suasana yang fresh dan modern, dan kami berharap kehadiran beberapa tenant baru seperti Matahari yang akan menempati area seluas 6000 sqm, dapat menghadirkan pilihan belanja serta experience yang berbeda, dan lebih menyenangkan” tandasnya.

Rawanto juga menjelaskan, gencarnya pergerakan online store tentunya tidak membuat Tangcity Mall kehilangan customer. Karena ada hal yang tidak bisa disamakan dengan toko online, yaitu tentang customer experience.

“Disini pelanggan bisa dengan mudah mencoba, memegang dan merasakan langsung barang yang akan dibelinya,” papar dia.

Strategi omnichannelpun, jelasnya, dapat membantu brand dan pemilik toko untuk menciptakan sinergi antara setiap kanal penjualan yang pada akhirnya dapat memperluas jangkauan customer dan mampu menaikkan traffic transaksi penjualan para tenant yang sebagian besar merupakan pelaku UMKM.

Selain beberapa anchor tenant di atas, Umami Eats juga dapat menjadi pilihan kuliner pengunjung. Yakni pusat jajanan semi outdoor yang berlokasi di Tivoli Garden. Mengangkat suasana ala negeri sakura dengan ragam restoran yang wajib dicicipi yakni Teras Japan, Pizza Head, Laksatiam, Kwetiau AHO, Pancake Mollis, dan Koohii Corner. (OL-4)