Sandiaga Beri Bantuan Sembako Murah Dan Hewan Kurban di Kuningan

SANDIAGA Uno mengadakan bazar sembako murah di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Selain itu, Sandiaga juga mengirimkan enam kambing kurban.

Kegiatan tersebut bekerja sama dengan OK OCE. Sandiaga yang juga merupakan Founder OK OCE mengapresiasi OK OCE yang terus bergerak memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat, hadir tepat waktu disaat masyarakat membutuhkan.

"Jadi bawang, cabai, gula pasir, minyak goreng, dan beras yang terasa mahal di masyarakat ini, dibantu dengan harga yang terjangkau. Hanya Rp 50 ribu untuk paket yang nilainya Rp 150 ribu," ujar Sandiaga di Jalan Pedurenan Masjid 1, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu (9/7/2022).

Sandiaga juga mengirimkan enam kambing kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada Minggu (10/7) besok. Keenam ekor kambing kurban tersebut disalurkan ke Masjid Jami' Roudhotul Falah, Karet Kuningan, Setiabudi.

"Mudah-mudahan semangat kita berbagi, semangat kita berkorban ini bisa ditularkan," ucap Sandiaga.

Sementara itu, Ketua Umum OK OCE, Iim Rusyamsi menyampaikan kegiatan ini adalah launching pertama kami di sini dan InsyaAllah kami akan teruskan setiap minggunya di 44 kecamatan di DKI Jakarta dan insyaAllah juga di wilayah Indonesia lainnya," kata Iim dalam sambutannya.

Iim memastikan, OK OCE merupakan gerakan sosial yang hadir untuk mengentaskan pengangguran lewat kewirausahaan. Selain itu, OK OCE juga senantiasa mengadakan pelatihan-pelatihan dan pendampingan.

"Dan Alhamdulillah di RW 04 ini tadi Pak RW sampaikan bahwa OK OCE terus bergerak, berjalan di lingkungan ini. Dan kami tidak berhenti di sini aja, kami siap untuk terus mendampingi Bapak Ibu semua berwirausaha sehingga mempunyai peluang usaha baru untuk menambah penghasilan," tuturnya. (OL-13)