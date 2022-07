Polisi Tahan Pria yang Viral Masturbasi di KRL

POLRES Jakarta Selatan menahan pria yang viral karena pernah masturbasi di kereta rel listrik atau KRL. Sebelumnya, pria tersebut diserahkan ke polisi oleh petugas keamanan Trans-Jakarta.

Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan Ajun Komisaaris Besar Ridwan Soplanit mengatakan, pria itu kini ditahan di kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan intensif. "Sudah diamankan di Polres Jaksel," kata Ridwan saat dihubungi, Sabtu (9/7).

Ridwan belum bisa berbicara banyak mengenai pria itu, termasuk pelaku merupakan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) atau bukan. Ia mengatakan polisi tengah menyelidiki dan memeriksa pria tersebut secara intensif. "Masih dalam lidik," ujarnya.

Sebelumnya, Petugas PT Transportasi Jakarta (Trans-Jakarta) menyerahkan pria tersebut saat sedang naik bus. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Transjakarta Anang Rizkani Noor menyebut petugas menemui pria itu sedang berada di Halte Grogol, Jakarta Barat. "Saat ini, pria tersebut sedang dalam proses untuk diserahkan ke pihak kepolisian untuk dilakukan tindakan lebih lanjut," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/8).

Anang menuturkan pria tersebut tidak melakukan tindakan asusila di bus Trans-Jakarta. Namun, pria itu ditangkap setelah banyak laporan di media sosial. Petugas lalu menindaklanjuti laporan publik ini.

Sebelumnya, seorang pemilik akun Twitter @RidhaIntifadha mengunggah cuitan pria diduga berbuat mesum di KRL Jabodetabek sedang naik bus TransJakarta. Pria tersebut turun di Halte Jelambar dari arah Pasar Baru. Dari foto yang diunggah, pria ini tampak mengenakan jaket musim dingin berwarna hitam, berkacamata, dan memakai topi kapten.

"Oh s**t. That's him!! Kenapa dia jadi ada di Transjakarta Pasar Baru-Kalideres? Terus dia sengaja berdiri di dekat wilayah tempat duduk perempuan pula. Tolong min @PT_Transjakarta kalau ada orang ini jangan diperbolehkan masuk," cuit @RidhaIntifadha.

Pria tersebut diduga mesum tersebut pernah naik KRL Jabodetabek dan melakukan perbuatan mesum pada akhir April 2022. Akun Twitter @ManusiaBiawak mengunggah video pria itu sedang memegang alat kelaminnya ketika duduk di dalam kereta. (OL-14)