Yuk, Ikutan Summer Sport Klub di Kuningan City Mall, Ini Daftar Kegiatannya

SEBAGAI the leading sports and F&B concept mall, Kuningan City Mall konsisten untuk menghadirkan rangkaian acara berkonsepkan A New Age of Interconnectivity of a Hub Sport, Food, Fashion, Music Collaboration, yang terangkum dalam SUMMER SPORT KLUB.

Acara itu merupakan festival olahraga terbaru dan terbesar yang menjadi simbol bagi Kuningan City Mall

Telah berlangsung sejak 13 Juni hingga 31 Juli 2022, Summer Sport Klub Kuningan City Mall mengajak dan mengundang seluruh sport enthusiast untuk dapat merasakan cara baru berolahraga yang nyaman di Kuningan City Mall dengan dominasi nuansa fun sporty pada dekorasi sport aesthetic dan colourful yang berada di area Main Stage, Ground Floor.

Center Director Kuningan City Mall Christopher Hardja menjelaskan, terselenggaranya rangkaian activity Summer Sport Klub merupakan komitmen Kuningan City Mall dengan terus mendukung komunitas dan para pegiat olahraga untuk dapat berolahraga dengan aman dan nyaman di pusat perbelanjaan.

"Kuningan City Mall ingin tetap konsisten untuk menjadi rumah bagi para pegiat olahraga dan komunitas, selama melakukan activity. Kuningan City Mall akan terus berupaya untuk terus menghadirkan rangkaian acara olahraga yang menarik setiap tahun dengan nuansa olahraga yang berbeda. Kami akan selalu memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh pengunjung setia Kuningan City Mall," katanya.

Keseruan di periode Summer Sport Klub ini akan semakin menarik, dengan detail rangkaian acara sebagai berikut :

TANJAKAN 13 VERTICAL RUN, 2-3 Juli

Kuningan City Mall telah melaksanakan Vertical Run sebagai ajang kompetisi lari menanjak menuju Tanjakan 13. Acara ini telah berhasil mengundang para sport enthusiast untuk berpartisipasi mengikuti kompetisi lari di trek sepanjang 1km di area ramp Kuningan City Mall.

Pada ajang vertical run kali ini, ada 97 orang peserta yang turut berpartisipasi dari unsur komunitas dan umum. Vertical Run telah digelar sebanyak 3 sesi pada pukul 07.30 WIB yang berdasarkan kategori usianya, yakni usia 19-29 Tahun, 30-39 Tahun dan 40 Tahun keatas.

Dalam ajang lari ini Kuningan City Mall juga turut menghadirkan DJs performance dan berkolaborasi dengan brand Hoka Indonesia yang terkenal akrab khususnya bagi para runners.

SPORT KLASS x CELEBRITY FITNESS, 4-17 Juli

Tidak hanya berfokus pada event lari dan sepeda, Kuningan City Mall juga menyuguhkan berbagai kelas olahraga dan berkolabolasi dengan Celebrity Fitness. Kelas ini akan diselenggarakan setiap minggu selama periode Summer Sport Klub.

Ada berbagai kelas yang ditawarkan yakni Poundfit, Body Jam, Body Combat dan DNA Core Motion. Untuk Poundfit, akan digelar setiap hari sabtu mulai 2 Juli, pukul 7 pagi dan berlokasi di Tanjakan 13, DNA Core Motion pada 6 Juli pukul 18.15 WIB berlokasi di Ground Floor Kuningan City Mall, Body Combat pada 11 Juli pukul 18.15 WIB berlokasi di Ground Floor Kuningan City Mall dan Body Jam pada 14 Juli pukul 19.30 WIB berlokasi di Ground Floor Kuningan City Mall.

Kelas yang diadakan ini terbuka untuk umum dan tanpa dipungut biaya.

KUNINGAN CITY FUN DUATHLON, 16 Juli

Memasuki seri kedua, Fun Duathlon kembali diselenggarakan Kuningan City Mall, dengan konsep yang lebih besar. Acara kali ini akan menjadi acara untuk menguji daya tahan dan kekuatan para peserta untuk mampu melakukan kegiatan berlari dan bersepeda secara beruntun dengan jarak tempuh sepanjang 30 km. Terbuka untuk umum, titik awal dan garis finish akan berada di Kuningan City Mall.

VELOFEST

Setelah berhasil menarik perhatian sebanyak 6.000 lebih pengunjung serta 15 komunitas cycling terbesar di Jakarta dan 30 booth yang terlibat pada penyelenggaraan di tahun 2019, Velofest 2022 siap menghadirkan kembali festival sepeda terbesar di Kuningan City Mall, sebagai salah satu misi Kuningan City Mall untuk terus berinovasi dalam bidang olahraga.

Kali ini, tidak hanya berfokus kepada para cyclist, Velofest juga menawarkan beberapa feature seperti gathering, meet and greet, pameran sepeda hingga edukasi mengenai cycling culture untuk para pengunjung setia Kuningan City Mall.

FASHION SPORT

Mengusung konsep ruang terbuka, Kuningan City Mall akan menggelar Sport Fashion Show di area pejalan kaki/pedestrian. Gelaran Fashion Show ini akan berkolaborasi dengan fashion designer CALLA The Label yang akan menghadirkan rangkaian koleksi dengan nuansa athleisure yang kian melengkapi acara Summer Sport Klub.

ROLLER DISCO

Mari menikmati keseruan bersama untuk ber-roller skating di arena Tanjakan 13, sembari menikmati pemandangan city view kota Jakarta. Para pengunjung bisa langsung bermain roller skate secara gratis, setelah menunjukkan bukti belanja sebesar Rp100.000 di tenant Kuningan City Mall.

