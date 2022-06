3.000 Pohon Mangrove Hadiah Untuk Ulang Tahun Jakarta

SEBANYAK 3000 pohon mangrove ditanam di kawasan Ekowisata Mangrove Pantai Indah Kapuk, Jakarta, Rabu (22/6). PT Asianagro Agungjaya (PT AAJ) salah satu unit bisnis dari Apical Group yang menginisasi acara penanam 3.000 mangrove ini.

Apical Director Bernard A. Riedo mengutarakan kegiatan penanaman mangrove merupakan salah satu perwujudan nyata dari filosofi grup perusahaan, yaitu good for climate, atau baik untuk iklim, yang termasuk dalam 5Cs (good for community, good for country, good for climate, good for customer, dan good for company).

Bernard juga memaparkan, kegiatan ini dilakukan bersamaan dengan momentum HUT DKI Jakarta karena Apical Group ingin memberikan hadiah yang bermanfaat untuk Jakarta di hari jadinya.

“Dalam rangka memperingati HUT DKI Jakarta dengan tema Kolaborasi, Akselerasi, Elevasi, kami, Apical Group merayakannya dengan berkolaborasi dengan Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta dan mendukung upaya Pemerintah dalam menyukseskan program rehabilitasi mangrove di Jakarta,” kata Bernard.

Sekertaris Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta M. Fajar Sauri mengucapkan terima kasih kepada PT Asianagro Agungjaya dalam partisipasinya menghijaukan kawasan Ekowisata Mangrove, Pantai Indah Kapuk.

"Saya mengucapkan terima kasih, atas partisipasi PT Asiagro Agungjaya dalam menghijaukan kawawan Ekowisata Mangrove ini, kegiatan ini merupkan suatu bentuk keperdulian lingkungan," ungkap Fajar saat memberi sambutan.

Dalam pelaksanaan penanamaan 3.000 bibit mangrove, Apical Group dan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta juga didukung oleh para anggota Pramuka Saka Wanabakti binaan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta.

Apical Group turut menghadirkan olahan pangan dari mangrove jenis pidada (Sonneratia sp.) berupa sirup mangrove, dodol mangrove, serta keripik mangrove yang diproduksi dan dikelola oleh kelompok binaan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta.(OL-5)