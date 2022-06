Harga Bawang Merah Di Pasar Mayestik Ikut Naik Seperti yang Lain

HARGA cabai dan bawang merah menjadi komoditas paling mahal di Pasar Mayestik, Jakarta Selatan. Harganya sudah menyamai harga daging sapi.

Yuyun pedagang bahan pokok mengatakan bahwa cabai rawit merah siang ini ia jual dengan harga Rp130 ribu per kilogram.

"Rawit merah Rp130 ribu, rawit kriting Rp100 ribu. Kalo cabe merah besar Rp90 ribu," ungkap Yuyun, Selasa (21/6).

Sedangkan untuk cabai rawit hijau, Yuyun mengatakan juga mengalami kenaikan seperti cabai rawit merah. Ia menjual cabai rawit hijau dengan harga Rp100 ribu.

Selain cabai, Yuyun juga mengeluhkan harga bawang merah yang berangsur naik. Ia menjelaskan bahwa semua bahan pokok yang ia jual mengalami kenaikan harga, terutama bawang merah. "Mahal, bawang merah mahal, semuanya mahal, emang mahal semua," singkat Yuyun.

Kini harga bawang merah Rp70 ribu per kilogram, biasanya Yuyun menjual dengan harga berkisar Rp50 ribu per kilogram. Sedangkan untuk bawang putih, ia menjual dengan harga Rp40 ribu dan Rp 45 ribu per kilogram.

Yuyun mengungkapkan, kenaikan harga bahan pokok ini terjadi pasca Idul Fitri kemarin. Bahkan, ketika Idul Fitri bahan pokok tidak terjadi kenaikan yang siginifikan dan ia tidak tau penyebab kenaikan harga yang akhir - akhir ini terjadi.

"Engga si, engga tau juga saya kenapa naik, naik semenjak abis lebaran kemarin. Pas lebaran malah ga naik," pungkas Yuyun.

Melansir dari infopangan.jakarta.go.id, di Pasar Mayestik pada Selasa (21/6), harga cabai rawit merah Rp.120.000 /kg, cabai rawit hijau Rp100 ribu /kg, cabai merah besar Rp90 ribu/kg, dan cabai merah kriting Rp95 ribu. Sedangkan untuk bawang merah Rp65 ribu/kg dan bawang putih Rp40 ribu /kg. (OL-13)

