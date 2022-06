Sukses Dukung MotoGP, Ms Glow for Men Sponsori Balapan Formula E

AJANG balap mobil listrik bergengsi Jakarta E-Prix Formula E bakal digelar di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (4/6).

Event balap mobil Formula E menjadi ajang bersejarah bagi Indonesia yang pertama menjadi tuan rumah ajang balap mobil formula listrik.

Penyelenggaraan Jakarta E-Prix 2022 merupakan bagian dari balapan tahunan mobil listrik kursi tunggal, Formula E.

Salah satu produk perawatan buatan Indonesia, Ms Glow for Men, menjadi salah satu sponsor Jakarta E-Prix Formula E musim 2021-2022.

"It's for real man! Begitu tagline Ms Glow for Men. Dan pria sejati biasanya dekat dengan sport dan otomotif. Karena itu Ms Glow for Men banyak terlibat mendukung berbagai cabang olahraga dan otomotif," ungkap Founder Ms Glow for Men Gilang Widya Pramana dikutip dalam keterangan tertulis, Jumat (3/6).

Dalam ajang Formula E, Ms Glow for Men menurunkan pasukannya untuk membuka dua booth yang bakal dimeriahkan dengan game.

Pengunjung bisa mendapatkan hadiah berupa berbagai produk Ms Glow for Men serta produk MS GLOW lainnya secara gratis.

Gilang mengaku punya minat besar terhadap sport dan otomotif. Ia aktif berkecimpung di berbagai kegiatan olahraga.

Setelah terpilih menjadi Presiden Arema FC pada 2021, ia kemudian memberikan dukungannya untuk MotoGP musim 2022 di Mandalika.

"Dari MotoGP Mandalika, Ms Glow for Men lanjut jadi sponsor tim Gresini Racing MotoGP sejak balapan di Mugello, Italia. Kami juga mendukung pembalap Indonesia Sean Gelael yang berlaga di FIA World Endurance Championship," ulas Gilang.

Gelaran Jakarta E-Prix ini merupakan balapan kesembilan dalam kalender Formula E musim 2021-2022.

Balapan ini menjadi E-Prix pertama di Indonesia yang sekaligus menjadikan Indonesia negara keempat di Asia yang menjadi tuan rumah E-Prix, setelah Tiongkok termasuk Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. (RO/OL-09)