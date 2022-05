Heineken tak Tampilkan Logo di Sirkuit Formula E

PERUSAHAAN bir asal Belanda, Heineken, menyebut tak akan menampilkan logo di berbagai ruang media iklan di sirkuit Formula E di Jakarta. Hal ini disampaikan oleh Marketing Director Multi Bintang Indonesia yang juga bagian dari Heineken, Jessica Setiawan, dalam konferensi pers virtual.

Seperti diketahui, Jakarta bakal menggelar agenda balap mobil listrik Formula E pada Sabtu (4/6). Heineken menjadi salah satu sponsor bawaan Formula E Operation (FEO).

Jessica mengatakan, hal ini sudah sesuai dengan kesepakatan antara Heineken dengan penyelenggara Formula E di Jakarta.

"Ya memang kita tidak akan menampilkan logo di sirkuit tetapi akan diganti dengan slogan," kata Jessica, Selasa (31/5).

Ia menjelaskan, slogan yang dimaksud adalah 'When You Drive, Never Drink' atau bermakna saat anda sedang menyetir, jangan konsumsi minuman beralkohol. Slogan ini sebelumnya juga sudah ditampilkan di seri balapan F1 serta balapan Formula E di negara lain selain Indonesia.

"Ya memang agak kontradiktif ya kami perusahaan minol tetapi memiliki slogan seperti itu. Tapi ini adalah bentuk komitmen kami," ujarnya.

Baca juga: Gelar Formula E di Jakarta, FEO Pastikan Siap Hadapi Segala Kondisi Cuaca

Menurut dia, slogan ini juga menjadi bagian dari kampanye Heineken agar masyarakat bisa bertanggung jawab dalam mengonsumsi alkohol.

"Kami ingin membentuk responsible consumers di mana konsumen juga menjadi konsumen yang bertanggung jawab," tuturnya.

Di area sirkuit Formula E di Jakarta nantinya, selain tidak menampilkan logo, Heineken juga akan memperkenalkan 'greener bar' yakni konsep mini bar yang dibuat menggunakan material bekas seperti tong bekas penyimpanan bir atau barrel serta kayu-kayu bekas rak penyimpanan bir.

Greener bar di Jakarta akan menjadi yang pertama ada di Asia. Heineken juga memastikan, konsumen yang dapat membeli minuman Heineken adalah yang telah berusia minimal 21 tahun.(OL-5)