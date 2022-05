Global Inti Kapital Luncurkan Pelangi Hotel Internasional di Bogor

PT Global Inti Kapital, perusahaan nasional yang bergerak di bidang development properti komersial dan financial service menggelar Rapat Umum Pemegang Saham luar Biasa (RUPSLB) pada Kamis (19/5) di Bogor, Jawa Barat.

Pertemuan itu menghasilkan beberapa keputusan penting, di antaranya adalah mengakuisisi Pelangi Hotel Hospitality dari PT Pelangi Agung Nusantara. Mereka juga mengumumkan peluncuran brand baru Pelangi Hotel Internasional (PHI).

Hadir dalam acara yang digelar dengan meriah tersebut Presiden Direktur PT Global Inti Kapital Donny Pur.

"PT Global Inti Kapital melakukan RUPSLB dengan keputusan membeli dan mengakuisisi brand Pelangi Hotel Hospitality. Perusahaan juga memperkenalkan nama baru brand tersebut menjadi Pelangi Hotel International (PHI). Ke depan, brand ini akan memperkuat dan mengubah posisi Pelangi dari tadinya hanya mengelola hotel bintang 1, 2 dan 3 menjadi juga mengelola bintang 4 dan juga 5 di seluruh Indonesia. Kami akan memberikan sentuhan kearifan lokal dan IT management system di dalam operasionalnya" kata Donny Pur, yang dikenal sebagai pemilik hotel berbintang dan komisaris di beberapa perusahaan multifinance itu.

Jajaran manajemen baru PHI ini sendiri banyak diisi oleh para hoteliers yang berpengalaman di bidang pengelolaan. Mereka juga diketahui pernah bekerja di banyak jaringan hotel nasional maupun internasional.

PHI baru akan memiliki keunggulan di bidang IT management syatem dan juga one stop service financial back up karena banyak menggandeng institusi keuangan nasional dan juga financial company asing. Mereka akan bertindak untuk menunjang pembiayaan dan renovasi bagi hotel yang tergabung di dalam manajemen Global Inti.

Selain meluncurkan nama baru Pelangi Hotel Internasional (PHI) rapat kali ini juga sekaligus menunjuk dan mengangkat Hutomo J Darmo sebagai komisaris independen. Pria yang sudah malang melintang di dunia perhotelan itu memiliki catatan baik dalam mengelola hotel berbintang di Rusia dengan brand internasional. Dia juga pernah bergabung di institusi keuangan Citigroup Internasional.

Berikut susunan manajemen baru Pelangi Hotel Internasional :

Commisioner : Heru Tri Atmojo,SH.MBA.

Independent Commisioner : Hutomo J. Darmo,MBA.

Chief Executive Officer: donny pur, SH.MM.Cht

Managing Director : cornelius niko agasta,ST.

Legal & Bussdev Director : Mangatur Simanjuntak,ST

IT & engineering Director : Hendi Taufik Nurjaman,ST.

Finance Director : M andi Dwinanto,SE

Operational Director : M yunus Amd.Par



Terobosan baru

"Dengan susunan manajemen baru yang banyak diisi oleh direksi dengan latar belakang hotel, finance serta IT, kami dalam tahun ini akan membuat terobosan baru. Perusahaan akan memperbarui sistem lama dan menggantinya dengan sistem berbasis IT dan juga akan membuat produk dukungan untuk pembiayaan bisnis hotel," kata Legal & Bussdev Director Mangatur Simanjuntak.

Dia optimistis pertumbuhan perusahaan akan naik secara signifikan dengan susunan manajemen baru yang memiliki kapasitas dan komitmen yang tinggi di industri perhotelan.

Senada dengan hal tersebut Hutomo J Darmo, Komisaris Independen yang baru diangkat juga mengatakan optimismenya "Kami samgat optimistis, karena memiliki pengalaman panjang. Tim baru dengan latar belakang yang saling melengkapi ini, akan membuat Pelangi Hotel Internasional ikut berkontribusi dan menjadi pemain yang akan diperhitungkan di dunia perhotelan di Indonesia dan Asia Tenggara," kata pria yang fasih berbahasa Rusia ini.

Pelangi Hotel Internasional saat ini menjalankan bisnis untuk sejumlah hotel, dengan brand Pelangi Inn, Pelangi Hostel, Pelangi City, Grand Pelangi, Pelangi Boutique, Hotel Pelangi, Pelangi resort, Pelangi Suite, Pelangi Signature dan Royal Pelangi.

Donny Pur menambahkan penamaan Pelangi memiliki filosofi yang tinggi, yakni melambangkan bersinerginya berbagai warna atau berbagai latar belakang manajemen yang membentuk satu kesatuan. "Kami berkolaborasi bagaikan pelangi yang menjadi indah, selaras dan kuat," kata alumnus Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Jawa Tengah, itu. (N-2)